突發！孟潔、邊荷律、吳丹丹三位齊發「不加油」聲明！

圖／摘自孟潔、邊荷律、吳丹丹 IG限動

棒球啦啦隊應援女孩發生什麼事？！發出「不加油」聲明！中華職棒35年明星賽剛精彩結束，職棒正火熱之際，有三名啦啦隊應援女孩不約而同發布「不加油」聲明。細數「孟潔」、「邊荷律」、「吳丹丹」三位中華職棒啦啦隊成員，全部都超過5年以上的應援加油資歷，怎麼會突然在7月底對外宣布令人十分震撼的消息呢？

從影片的字裡行間，隱約可以覺得可能是個梗？到底是不加什麼油？還是不再當啦啦隊替球隊加油？讓人不解？

今年3月才來台發展的韓國韓國啦啦隊女孩「邊荷律」，可愛的外型不僅有著「韓國甜心」稱號，對於球隊應援以外的各項活動也是積極參與，期望能在台灣打出一片天地；而擁有天使臉孔、魔鬼身材的「吳丹丹」於音樂、舞蹈、戲劇等領域皆有涉獵，亦為啦啦隊應援女孩的明日之星。

中華職辦下半季例行賽目前進行中，到底「孟潔」、「邊荷律」、「吳丹丹」三位中華職球啦啦隊應援女孩同步發表「不加油」聲明的目的為何？是否還有其他的祕密合作？後續動態如何發展，還請各位粉絲密切注意…