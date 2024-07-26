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巴黎奧運史上第一次遊河開幕 戴資穎、孫振掌旗率中華隊21選手登場

奧運網球／約克維奇盼奪金成就完美生涯 晉級之路硬仗連連

中央社／ 綜合外電報導
約克維奇生涯第5度征戰奧運，期盼一圓金牌夢，成就網球生涯完美榮耀版圖。 法新社
約克維奇生涯第5度征戰奧運，期盼一圓金牌夢，成就網球生涯完美榮耀版圖。 法新社

巴黎正為史上最具企圖心的奧運開幕式進行最後準備，這場首次於戶外舉行的開幕典禮，現已進入倒數階段。網球男單方面，兩大傳奇納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇（Novak Djokovic）若首輪都順利晉級，將會在第二輪交手。

法新社報導，明晚的開幕式將在塞納河（Seine）上舉行，將有多達7500名運動員分乘85艘船，進行6公里長的遊河。伴隨這些運動員的是融合法國文化和奧林匹克精神的表演，主辦單位承諾開幕式將會非常壯觀。

上屆東京奧運受到新冠疫情影響，比賽不但延後一年，場館還空空蕩蕩。巴黎奧運開幕式則有30萬名觀眾，還有來全球各地的名人與嘉賓。

主辦單位對開幕式表演陣容一直守口如瓶，但據傳美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）與法籍馬利裔R&B歌手中村阿雅（Aya Nakamura）將在其中，中村阿雅是世界上最受歡迎的法語歌手。

這次奧運開幕典禮的維安規格前所未見，巴黎市中心已變成一座堡壘，塞納河兩岸都設有金屬屏障。只有當地居民和旅館房客才能進入高度管制的區域。

警方在沿途制高點都將部署狙擊手，特別是美國總統候選人川普13日遭槍擊後，外界對維安更是高度關注。

以色列和巴勒斯坦代表隊將獲得有額外保護，因為以色列攻擊加薩（Gaza）造成的緊張局勢，可能成為意圖攻擊者的潛在動機。

賽事方面，巴黎奧運的網球籤表彷彿聽到球迷許願。2008年奧運男單金牌得主、西班牙網球猛將納達爾和坐擁24座大滿貫冠軍、塞爾維亞男網名將約克維奇有機會在男單第二輪相逢。

這兩位都是未來名人堂等級的選手，約克維奇表示：「我對第二輪這場對決非常興奮，將全力以赴。」至於兩屆奧運金牌得主、英國名將墨瑞（Andy Murray）則是選擇退出單打比賽，全力專注男雙賽事。

這是約克維奇生涯第5度征戰奧運，他最佳成績是2008年北京奧運銅牌，之後在2012年倫敦、2016年里約和2020年東京都空手而歸，這次他將在3度法網封王的羅蘭加洛斯球場尋求金牌，成就網球生涯完美榮耀版圖。

雖然義大利球王辛納（Jannik Sinner）因扁桃腺炎退賽讓約克維奇少了一大勁敵，不過抽籤出爐後，約克維奇很可能要面臨連連硬仗，除了納達爾，冠軍之路可能還會強碰希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、澤瑞夫（Alexander Zverev），最終敵人預計會是剛在法網稱霸的西班牙悍將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

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