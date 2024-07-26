巴黎奧運／彭名揚認為法國人浪漫 選手村比大學宿舍差

巴黎奧運開幕前，中華田徑隊好手彭名揚充分體驗選手村生活，留下很特別的印象，他說：「都逛遍了，和想像中不太一樣，本來以為會更加熱鬧。」

彭名揚19日住進選手村，形容選手力活力充沛、人聲鼎沸，不過這位400公尺跨欄好手笑說，法國人實在浪漫，感覺還沒開幕前都在閒晃，沒有大賽的氛圍。

至於選手村房間住了幾天，彭名揚形容「小小差了一點」，裡面沒有電視、什麼都沒有，有種小小克難的感覺，他說：「比我的大學宿舍還差。」

巴黎奧運選手村沒有冷氣，中華奧會租了50台移動式冷氣，彭名揚表示，剛開始使用時忘了拿桶子裝水，造成行李箱下面淹水，衣服全溼了；自己本來就很淺眠，用了電扇又覺得很吵。

另外，彭名揚也覺得接駁車的班次有些混亂，必須更早提前去場地，至少要1小時以上，絕對不能延後，否則可能會影響表現。

中華代表團備戰奧運，彭名揚認為田徑是運動之母，大家多少會關注，很多民眾卻連哪些選手比賽都不知，希望讓更多人看到他們出賽被討論；全團60名選手都很努力爭取奧運資格，很多人都是第1次出賽，為台灣奮戰，希望國人為所有選手加油。