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奧運足球／以色列首戰被噓爆 千名警力戒備防衝突

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
以色列足球隊在以巴衝突的陰影下，法國警方出動1000人戒護。 歐新社
以色列足球隊在以巴衝突的陰影下，法國警方出動1000人戒護。 歐新社

以色列48年來首次踢進奧運足球賽，今天的首戰在以巴衝突的陰影下氣氛緊張，法國警方出動1000人戒護，觀眾席上雖然出現噓聲、抗議標語，所幸並未爆發嚴重衝突。

以色列足球隊在警車開道下抵達球場，舉辦足球賽事的王子公園體育場更有荷槍實彈的警察巡邏，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）、巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nunez）都親自到場坐鎮。

「我們必須展現維安給全世界看。」達馬南指出，針對法國的威脅就是對整個西方世界的挑戰，「今天上千名警力會確保我們是為了體育賽事而來。」今天除了以色列與馬利之戰，烏克蘭與伊拉克之戰也是法國警方的警戒重點。

以馬之戰場外相對平靜，但場內當以色列國歌透過廣播播放出來後，現場響起口哨聲與噓聲，比賽開打後更有觀眾舉起巴勒斯坦旗幟，也有人身上穿著「解放巴勒斯坦」的T恤，而當衝突升溫時，現場安全人員也立刻介入制止。

以色列最終與馬利以1：1戰平。 美聯社
以色列最終與馬利以1：1戰平。 美聯社

以色列最終與馬利以1：1戰平，以色列在第57分鐘時由迪亞洛（Hamidou Diallo）攻進1球，但馬利靠著數分鐘後敦比亞（Cheickna Doumbia）的頭槌追平。

由於加薩、烏克蘭兩地的戰爭仍持續中，本屆巴黎奧運的維安層級接受更大考驗，而台灣時間27日凌晨1點的開幕式也是維安重點項目。

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