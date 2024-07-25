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2034冬奧在這裡 國際奧會有條件批准鹽湖城主辦

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導
國際奧林匹克委員會今天將2034年冬季奧運主辦權授予美國鹽湖城。 美聯社
國際奧林匹克委員會今天將2034年冬季奧運主辦權授予美國鹽湖城。 美聯社

國際奧林匹克委員會今天將2034年冬季奧運主辦權授予美國鹽湖城，但警告，如果美國當局繼續與世界反禁藥組織保持不和，鹽湖城可能會被剝奪奧運主辦權。

鑑於這座2002年曾主辦冬奧的猶他州城市是唯一的候選城市，鹽湖城（Salt Lake City）申辦成功早是定局。

但在委員們以83票對6票通過申辦前不久，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）主席表示，特別是在針對23名中國游泳運動員的案子上，如果美國議員與美國反禁藥組織（USADA）不採取一致行動，可能取消鹽湖城主辦權。

美國反禁藥組織執行長泰加（Travis Tygart）指控國際奧會「屈服於威脅」。

國際奧會副主席柯茲（John Coates）表示，確認鹽湖城主辦權的主辦城市合約已經修改，如果美國當局不尊重世界反禁藥組織的「最高權力」，國際奧會將終止鹽湖城的冬奧主辦權。

奧運26日開幕前，柯茲在巴黎發表演說表示，美國當局尊重世界反禁藥組織是「必須的，我強調這個詞必須」。

這項警告震驚國際奧會和體育政治領域經驗豐富的觀察家。

過去10年的大部分時間裡，美國反禁藥組織一直直言不諱地批評世界反禁藥組織。

今年4月有報導指出，23名中國游泳選手在2021年東京奧運前驗出禁藥反應，但仍獲准參加奧運，世界反禁藥組織和美國反禁藥組織關係更趨緊繃。

泰加指責世界反禁藥組織掩蓋這些案件，中國則歸咎於飯店食品汙染。

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