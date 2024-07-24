奧運網球／賞對手貝果！謝淑薇、曹家宜初搭檔就闖4強

巴黎奧運再披中華隊戰袍的我國女網「一姊」謝淑薇，再度展現「百搭天后」身手，首度和20歲小將曹家宜合拍就勇闖布拉格女網賽4強，今天更賞給對手一個「貝果」，巴黎奧運聯手表現更讓人期待。

38歲的謝淑薇去年復出後屢創驚奇，世界排名一度升到首位，直接取得巴黎奧運資格後欽點20歲小將曹家宜挑戰五環殿堂；兩人前進巴黎在布拉格女網賽首度合體，首輪在「超級搶10」激戰力退地主柯洛齊耶約娃（Miriam Kolodziejova）／馬萊奇科娃（Jesika Maleckova），今天8強賽碰法國卡西諾（Estelle Cascino）／中國大陸湯千慧再以直落二晉級。

寶島組合名列第3種子，面對中法組合的首盤第6局率先破發，第9局的盤末發球局雖錯過一個盤末點遭回破，接續第10局又錯失第2個盤末點，不過第12局直接連下4分，在第3個盤末點完成破發，以7：5先下一城。

延續首盤氣勢，第3種子第二盤直接賞給對手「貝果」，以跨盤連拿8局的強勢表現打下4強門票。

寶島組合4強有機會碰名列頭號種子的捷克組合雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），這組捷克女將是東京奧運金牌得主，今年「分手」後各自表現精采。雷茨科娃剛在溫布頓奪下個人第一座草地大滿貫女單金盃，絲妮柯娃今年法網也打下金盃，兩人為奧運重新合體挑戰衛冕。

布拉格女網賽屬於WTA 250等級賽事，總獎金26萬7082歐元，寶島組合有機會挑戰頭號種子，視同奧運前哨戰。