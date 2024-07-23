電競／英雄聯盟推全新APAC聯賽 台北成主辦城市

「英雄聯盟」將於2025年在亞太地區（APAC）推出全新的亞太聯賽，並晉升全世界5大頂級聯賽之一，開發商Riot Games今天更宣布，台北預計成為APAC聯賽主辦城市。

為提升亞太地區的競爭力，同時增加觀賞度、帶來新的賽事體驗，「英雄聯盟」開發商Riot Games日前宣布，2025年將匯集來自台灣、日本、香港、澳門、越南、大洋洲及東南亞其他地區的頂尖隊伍，推出全新的亞太聯賽，一舉晉升全世界5大頂級聯賽之一。

今天與鍇睿國際簽署合作備忘錄（MOU），RiotGames在記者會上透露，亞太聯賽的主辦城市將選在台北，且屆時有新的場館啟用。Riot Games亞太地區電競事業部總監李沁之指出，台灣「英雄聯盟」的玩家在全世界算是非常熱情，又曾勇奪世界冠軍，加上基礎建設成熟，「是很好運營的基礎。」

李沁之補充，願景是提供所有電競愛好者值得期待的未來，並讓職業選手、業餘選手擁有舞台發揮，開闢新的道路，「競技實力是所有聯賽的基礎，我們希望送出最頂尖的戰隊出國與其他賽區抗衡。」

鍇睿國際執行長顏宥騫進一步說明，在台北建設的新場館，將位於交通樞紐的地方，而且會建立周邊銷售，讓戰隊跟粉絲有更深入連結，「不過確切的位置不方便透露太多。」

顏宥騫也提到，延續去年太平洋職業聯賽（PCS）夏季聯賽的總決賽舉辦線下賽頗受好評，今年同樣在和平籃球館舉行，從敗部總決賽到總決賽一共兩天，期許帶給粉絲精彩的現場體驗。