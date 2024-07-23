足球／帳面薪水非歐陸第一 但姆巴佩實領更多

新賽季歐洲足壇薪水一覽，轉戰西甲豪門皇馬的「法國金童」姆巴佩竟然不是最高薪？身價並列全球最高1.8億歐元的法國前鋒姆巴佩，日前官宣加盟皇馬，但以帳面週薪來看，姆巴佩僅為居全歐第3高薪（週薪60萬歐元），前2高薪都是西甲另一隻豪門巴薩的球星，分別是德榮與萊萬多夫斯基，不過，姆巴佩最賺的還是在於保留80%的肖像權，這將是比固定薪水更高的收入。

姆巴佩「降薪」到皇馬？

日前足壇寵兒、法國金童姆巴佩，官宣轉戰西甲豪門皇家馬德里，以1.8億歐元並列世界第一身價的姆巴佩，與俱樂部簽下長約至2029年季末，皇馬給予姆巴佩隊內頂薪，不過，新約帳面週薪60萬歐元，其實比他在前東家巴黎聖日爾曼還要低（週薪140萬歐元含獎金）。

根據《足球星球》報導，參考歐洲足壇新賽季的球星薪水，姆巴佩也僅暫居第3高，前2高薪也都來自西甲，是另一隻豪門巴薩的球星德榮與萊萬多夫斯基，前者週薪高達72萬歐元、後者是64萬歐元。

最高薪歐洲球星

德榮與萊萬多夫斯基今年的薪水之所以那麼高，其實事出有因，德榮於2019年與巴薩簽下長達7年合約時，巴薩時任主席巴托梅烏說服德榮簽約「共體時艱」，在疫情2年間，德榮的薪水相當低，總額不變的情況下往後轉嫁，這也導致德榮今年依照合約，週薪會突破70萬歐元之多。

萊萬多夫斯基的合約也不是固定式合約，他簽下的4年約中，前3年會依遞進增加，最後一年則減少，這也方便於俱樂部在這位老將生涯末年，能視情況出租給其他隊伍接手不那麼貴的合約，萊萬今年恰好就來到合約最高的第3年，也才會多達64萬歐元。

以均薪來說，法國金童仍是名符其實的最高薪歐洲球星，另外還有個關鍵，姆巴佩是以合約到期的自由球員身份轉會，皇馬省下向大巴黎報價的高額轉會費，這會轉嫁到姆巴佩的收入上，團隊成功談到80%的肖像權收入，未來靠著皇馬平台推高自身商業價值的姆巴佩，收入主要會來自肖像權，而非帳面薪水。

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