田徑／世界聽障錦標賽 許安誼為地主獎牌開張

曾為我國奪3屆聽奧女子標槍銀牌的聽障好手許安誼，今天在台北自家主場舉行的世界聽障田徑錦標賽女子標槍決賽中，以45公尺72收穫再一面銀牌，也是「地主」本屆聽障世錦賽的首面獎牌，為中華隊獎牌數開張。

世界聽障田徑錦標賽末段賽程受到颱風凱米攪局，大會為順利舉行賽事，將原排定於7月23日晚間的競賽調整至上午開賽，女子標槍決賽則提前至7月22日晚間舉行；許安誼的成績雖不敵擲出新大會紀錄47公尺43的克羅埃西亞選手斯特凡納克（Laura Stefanac），仍代表地主站上頒獎台。

許安誼今年在本屆賽事之前，恰逢從學校畢業轉換到職場的生活改變，訓練量不若以往，成績一度下滑，幸好在亦師亦友的教練羅仁駿悉心陪伴、調整訓練的努力下，逐步恢復應有水準。今天自開賽她就穩居第二，最後雖沒能在現場觀眾助威下奪金，但仍然為我代表隊摘下寶貴的一面銀牌。

教育部體育署鄭世忠署長獲悉奪牌訊息後，也立即拍發賀電為許安誼的表現表達恭賀之意，並期勉我代表隊在23日大會最後一天的賽程中繼續努力、爭取佳績。

本屆聽障田徑世錦賽有來自40個國家、超過300位選手同場競技，各國領隊、教練對台灣辦理國際競賽的高規格水準及品質讚不絕口，直呼在2009年台北夏季聽障奧運會之後，辦理賽會品質最好的依舊還是台灣、台北，至今仍是各國效仿的目標。

明天是大會賽程最終日，受到凱米颱風的影響，決議提前至上午7點45分開賽，預計10點就會結束全部賽程，保留時間給各國代表隊整裝返國。