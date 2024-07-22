籃球／佛光盃高雄開戰 16隊勁旅巨蛋較勁

2024佛光盃大學籃球邀請賽明天登場，共有來自美國、日本、澳洲等國、內外共16支勁旅展開為期6天的賽程，包括政治大學籃球隊、日本筑波男籃等實力堅強的球隊齊聚高雄，精彩可期。

高雄市政府、佛光山大學共同主辦2024佛光盃籃球邀請賽，今天在高雄漢神巨蛋球場召開記者會，高雄市運動發展局長侯尊堯指出，佛光盃是暑期的盛事，球賽是實踐佛光山開山祖師星雲大師運動弘法的理念，於生活中力行做好事、說好話、存好心的「三好」，鼓勵同學不僅要讀書、好品格，更要精進球技。

佛光大學校長何卓飛提到，北瓊斯盃、南佛光盃串起台灣籃球賽盛事，感念星雲大師體育弘法的願心，推行「三好」、「四給」的精神，球賽不僅是競賽，也是友誼及國民外交的延伸。

三好體育協會會長劉招明表示，參賽團隊來自不同國家展現特的文化，從佛光盃籃球賽可以體現「多元包容」，透過活動的參與展現「熱鬧活力」也帶來正能量，盼透過體育弘法，讓社會和諧，正是「社會責任」的體現。

日月光集團副總李叔霞允鼓勵集團數千名同仁參與並為球賽加油打氣，力行三好也推動運動風氣。

主辦單位強調，佛光盃球賽不僅是籃球比賽，更是文化交流平台，歡迎來自世界各地頂尖大學籃球隊齊聚高雄，以激烈的比賽和交流促進體育和文化互動。佛光盃特別強調體育精神和團隊合作，盼16支勁旅展現最強的戰力，於佛光盃激盪出燦爛的火花。