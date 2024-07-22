快訊

中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

籃球／佛光盃高雄開戰 16隊勁旅巨蛋較勁

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2024佛光盃大學籃球邀請賽」23日登場，共有16支勁旅展開為期6天的賽程。圖／三好體協提供
「2024佛光盃大學籃球邀請賽」23日登場，共有16支勁旅展開為期6天的賽程。圖／三好體協提供

2024佛光盃大學籃球邀請賽明天登場，共有來自美國、日本、澳洲等國、內外共16支勁旅展開為期6天的賽程，包括政治大學籃球隊、日本筑波男籃等實力堅強的球隊齊聚高雄，精彩可期。

高雄市政府、佛光山大學共同主辦2024佛光盃籃球邀請賽，今天在高雄漢神巨蛋球場召開記者會，高雄市運動發展局長侯尊堯指出，佛光盃是暑期的盛事，球賽是實踐佛光山開山祖師星雲大師運動弘法的理念，於生活中力行做好事、說好話、存好心的「三好」，鼓勵同學不僅要讀書、好品格，更要精進球技。

佛光大學校長何卓飛提到，北瓊斯盃、南佛光盃串起台灣籃球賽盛事，感念星雲大師體育弘法的願心，推行「三好」、「四給」的精神，球賽不僅是競賽，也是友誼及國民外交的延伸。

三好體育協會會長劉招明表示，參賽團隊來自不同國家展現特的文化，從佛光盃籃球賽可以體現「多元包容」，透過活動的參與展現「熱鬧活力」也帶來正能量，盼透過體育弘法，讓社會和諧，正是「社會責任」的體現。

日月光集團副總李叔霞允鼓勵集團數千名同仁參與並為球賽加油打氣，力行三好也推動運動風氣。

主辦單位強調，佛光盃球賽不僅是籃球比賽，更是文化交流平台，歡迎來自世界各地頂尖大學籃球隊齊聚高雄，以激烈的比賽和交流促進體育和文化互動。佛光盃特別強調體育精神和團隊合作，盼16支勁旅展現最強的戰力，於佛光盃激盪出燦爛的火花。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

籃球

延伸閱讀

網傳高雄嘉新陸橋出現大量戰車 少校營輔導長回應了

復刻高雄六龜「木馬」 民間攜手官方尋山林記憶

肇事拖板車找到了！高雄過港隧道抽風機遭擊落 後載不少鐵板

台積電2奈米廠進駐帶旺 高雄鼓山農21特區1400坪地要標售了

相關新聞

瓊斯盃／18歲賀博真性情展童心 記者會摺起紙飛機

台灣暑假盛會瓊斯盃昨天落幕，中華藍隊和菲律賓隊的壓軸對決形同冠軍戰，中華藍浪費讀秒階段最多7分領先，連串失誤讓菲律賓起死...

籃球／佛光盃高雄開戰 16隊勁旅巨蛋較勁

2024佛光盃大學籃球邀請賽明天登場，共有來自美國、日本、澳洲等國、內外共16支勁旅展開為期6天的賽程，包括政治大學籃球...

U17世界盃／中華女籃第10作收 總教練許秀勉滿意

無緣U17世界盃8強的台灣女籃，今天在9、10名排名賽以76比86不敵克羅埃西亞，收下第10名，總教練許秀勉評價，對球員...

TPBL／攻城獅用籃球傳遞正能量 曾柏諭分享「浪子回頭」經歷

新竹御嵿攻城獅球團上周由隊長蕭順議帶領李啓瑋、李家瑞、曾柏喻前進法務部矯正署誠正中學進行「The Lion’s Shar...

瓊斯盃／中華藍無緣奪冠難掩失落 陳盈駿：很多方面技不如人

台灣男子藍隊主力控球後衛陳盈駿得知昔日恩師林正明驟逝，在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽前默哀儀式淚灑球場，表達最衷心尊敬

瓊斯盃／延長賽吞敗 中華藍無緣冠軍

相隔廿年的瓊斯盃冠軍，「地主」中華藍昨天差點就到手，但第四節末最多七分領先沒把握，和菲律賓激戰到延長賽以七十九比八十三落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。