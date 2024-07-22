自由車／美利達環法賽同樂派對 破百位車友及KOL一起共相盛舉

台灣自行車雙雄之一的美利達自行車，近20年積極投入國際一級車隊的贊助，並藉由這個國際平台，持續將國內頂尖好手馮俊凱及杜志濠送往國際車隊歷練。除了展現對國內外自行車運動支持的決心，同時也向世界展示「Made in Taiwan」的產品競爭力。在全球最矚目環義、環法及環西自行車三大賽中，與世界一流車隊馳騁賽場上，並履獲佳績。

熱愛棒球的人凌晨追看王建民的比賽，林來瘋讓粉絲死守電視機前，自行車在Netflix環法紀錄片推波助瀾下，也帶起觀看自行車賽事的風潮。美利達近年來冠名贊助的UCI一級車隊－巴林·勝利車隊(Bahrain Victorious)在自行車三大賽中經常有亮眼的表現，也讓台灣民眾在看自行車三大賽時多了些民族激情。2023年由美利達發起舉辦「環法賽車友觀賽派對」，邀請車友粉絲們一同為巴林·勝利車隊加油熱潮己延續到2024年。

美利達環法賽觀賽派對除了6月29日台北場外，上周末(20日)更加開台中場，造福中部的車迷朋友。主辦單位更邀請到專業賽評張壽生及活潑生動的單車網紅單車小D擔任主持人，不管是資深車迷，或是單車小萌新都能快速了解比賽，一起享受刺激的賽事。不僅如此，隔天要赴歐備賽的亞運國手杜志濠更親臨現場，與車迷朋友零距離互動，分享賽場上的趣事。

隨著賽事進入最後階段，血脈噴張的衝刺也讓車迷朋友坐不住，紛紛起立歡呼，美利達在現場也準備了豐富的中場節目，包含賽事預測、有獎徵答、還有車隊應援等活動，現場更展示三大賽各色衫，送出許多好禮，車迷朋友們不需遠赴歐洲，就能夠拿到巴林·勝利車隊的超值周邊商品並且感受環法賽熱血的氛圍，讓許多車友敲碗明年環法觀賽派對再加碼！

車友同樂會台北場主持人哲睿與網紅EVA與大家開心合影。美利達提供