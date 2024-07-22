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高球／LPGA達納公開賽 程思嘉並列第3創生涯最佳

中央社／ 台北22日電
程思嘉。 法新社
程思嘉。 法新社

總獎金175萬美元（約台幣5800萬元）的LPGA達納（Dana Open）公開賽，今天進行最終回合，台灣好手程思嘉以4天低於標準14桿的270桿、並列第3作收，寫下生涯在LPGA的最佳成績。

現年26歲的程思嘉，2016年就取得美國女子職業高爾夫協會（LPGA）的菜鳥資格，只可惜過去8年的美巡賽生涯始終跌跌狀狀，2017年更寫下參賽16場比賽僅1場沒被淘汰的窘境。

2023年程思嘉重整旗鼓，在LPGA次巡參加22場比賽，其中18場晉級，最終在資格考試獲得並列第35名，重新取得今年LPGA的會員資格。

程思嘉在達納公開賽4天都表現得非常穩定，前2回合分別以69、67桿順利晉級，第3回合又繳出最低的66桿，今天的最終回合，程思嘉抓5博蒂、吞2柏忌，繳出68桿，讓她順利以LPGA生涯最佳的並列第3作收。

程思嘉在3週前的LPGA陶氏錦標賽（DowChampionship），和徐薇淩搭檔出賽，同樣獲得並列第8的佳績，顯見她近況相當出色。

儘管程思嘉因為參賽類別的限制，今年僅打了7場LPGA賽事，但有4場晉級，而這場達納公開賽讓她賺進10.2萬美元（約台幣337萬元），也是程思嘉生涯在LPGA進帳最大筆的單場比賽獎金。

程思嘉預計本週四繼續轉往加拿大，參加總獎金260萬美元的CPKC女子公開賽。

程思嘉。 法新社
程思嘉。 法新社

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