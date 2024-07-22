奧運體操／「喬丹祝福喬丹」 美國體操明星還有碧昂絲加持

東京奧運獲得女子全能銀牌的美國體操明星切爾斯（Jordan Chiles），挑戰巴黎奧運除了有好友「體操女皇」拜爾絲（Simone Biles）作伴，還獲得大人物跨界祝福，包括流行天后碧昂絲（Beyoncé）和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）都給切爾斯鼓勵，喬丹還讚切爾斯有個好名字，成為「喬丹祝福喬丹」插曲。

23歲的切爾斯是拜爾絲閨蜜，雙人組是美國體操隊核心，從小喜歡妝髮的切爾斯還是今年美國體操隊的編髮主角，隊友的造型都由她巧手妝點。

切爾斯是32座葛萊美獎得主碧昂絲粉絲，最近美國錦標賽還穿上受碧昂絲啟發的賽服上場，再度挑戰奧運殿堂獲得偶像親自祝福。碧昂絲以「女皇」形容切爾斯，「總是帶著自豪和欽佩看著你。謝謝妳代表我們，祝福妳。」碧昂絲還附上一張手寫字條，上面寫下「你所有的努力付出和犧牲都會閃閃發光，為妳祈禱並祝一切順利，愛妳們兩位」。

擁有2枚奧運金牌的喬丹同樣給切爾斯祝福，他在社群上開頭俏皮寫下：「嗨喬丹，我是麥可喬丹，我很興奮要看到妳贏下金牌。在這裡祝妳一切順利。我們知道聯絡，希望很快看到你。」

切爾斯的媽媽是籃球鐵粉，女兒的名字就是和「籃球之神」致敬，切爾斯等於出生就和喬丹有所連結，籃球界指標人物給體操明星的祝福也特別加上一句「對了，我喜歡這名字」，展現幽默感。