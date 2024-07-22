納達爾瑞典公開賽決戰遭直落二 無緣奪兩年來首冠
西班牙網球名將「蠻牛」納達爾今天在瑞典公開賽決賽登場，這是他兩年來首次打入巡迴賽級別冠軍戰，然而最後不敵葡萄牙好手波黑斯，遭對方以6比3、6比2直落二擊敗。
曾拿下22次大滿貫冠軍的納達爾（Rafael Nadal），自2022年6月在法網摘冠後，今天在瑞典公開賽首度重返巡迴賽級別決賽。
法新社報導，奧運網球項目在巴黎開打前一週，38歲的「紅土之王」納達爾展現出傷復回歸氣勢，然而今天他的發球及底線抽球不夠流暢，最後仍輸給第7種子波黑斯（Nuno Borges）。
在這場持續88分鐘的比賽中，波黑斯破發納達爾5次，而納達爾僅擊出5個致勝球，出現19次非受迫性失誤。
納達爾坦言「今天不是我（表現得）最好的一天」，除了恭喜波黑斯抱回首個ATP巡迴賽冠軍，他也稱讚對手，「你這一整週都打得非常出色，因此你比這裡其他任何人都更值得（奪冠）」。
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