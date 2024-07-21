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足球／台中藍鯨逆轉奪冠 奪陽信銀行盃國際賽冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台日韓三國四隊女足國際賽後開心合影。圖／大會提供
台日韓三國四隊女足國際賽後開心合影。圖／大會提供

為期三天之陽信銀行盃邀請賽在今天圓滿落幕，冠軍戰由高雄ATTACKERS先鋒女足對戰台中藍鯨，最終台中藍鯨靠著下半場踢進3球，以3：1奪下賽事冠軍。  

今天率先登場的季軍戰由南韓OOO FC對戰日本Grano伊勢崎SC，最終由Grano伊勢崎SC以5：0勝出，冠軍戰由高雄ATTACKERS先鋒女足對戰台中藍鯨，上半場ATTACKERS先鋒女足前鋒胡克斯特拉（Melanie Hoekstra）射門，守門員雖然第一時間擋下，但是球沒有抱住，後衛呂孟舫直接門前鏟球順利補射成功，1：0暫時領先。

不過下半場一開始藍鯨立即追平比數，之後ATTACKERS先鋒中場傳球失誤，導致對手立刻反擊，最後藍鯨就以3：逆轉勝出，奪得今年冠軍。

此外，本屆賽事的U12女子邀請賽，全台共計有12支隊伍齊聚楠梓，最後由新北市中和自強國小獲得冠軍，亞軍為高雄桂林國小，台北樂活兔得季軍，透過陽信銀行盃難得機會給予下一個世代選手比賽舞台，連結未來女子選手在國際之競爭力。

而長期關心女足的內政部長劉世芳，今天也親自到場關賽，期許未來讓高雄發展運動產業園區，延續品牌對運動重視，「未來在南台灣足球領域，有優質運動場，優秀企業願意投入，讓高雄的運動經濟更蓬勃。」

陽信銀行多年來為女子足球提供專業訓練資源，讓女足選手們能無憂茁壯、精進球技、發揮潛能，而柏文健康事業引進西甲青訓系統，聘僱西甲專業教練來台傾囊相授，將眼界擴展，讓台灣足球升級2.0。

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