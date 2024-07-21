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自由車／96聯賽桃園站登場 黑馬房宏傑奪單站冠軍 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
房宏傑在最後一個彎道加速突圍，成功脫逃，拿下單站冠軍。圖／96聯賽提供
房宏傑在最後一個彎道加速突圍，成功脫逃，拿下單站冠軍。圖／96聯賽提供

2024年96聯賽第四站移師桃園站舉行，再度竄出新星黑馬，年僅25歲的小將房宏傑在最後一個彎道加速突圍，成功脫逃，最後以41分29秒61單飛殺進終點，拿下單站冠軍，這也是他生涯在公路賽中首個菁英組勝利，女子菁英組則是由台灣一姊黃亭茵拿下單站冠軍。

來自馬來西亞的房宏傑，人生第一台公路車就是來台旅遊時購買，之後萌生興趣，高一時開始接觸競技自由車，但馬來西亞學校沒有車隊，只能跟俱樂部練車，大學決定來台就讀，追逐自由車夢，本次在96聯賽單飛奪冠，讓他一戰成名。

桃園站屬於繞圈賽，但沿途中有不少升降坡，還有逼近90度的過彎，考驗車手的技術和耐力。男子菁英組總共繞行16圈，房宏傑與台灣菁英車手徐御凱、張誌盛和李廷威等人相互較勁，房宏傑最後倒數第2圈的S彎先加速突圍，他表示，「本來想逃脫，但在第二圈終點線前體力耗盡、非常累，有試圖放慢速度，最後300公尺過彎後才再度發動攻擊，很意外最後能拿下單站冠軍。」

房宏傑在上一站天母繞圈賽才首度參加96聯賽，拿下第10名，本次逆勢殺出奪下第1名，跌破眾人眼鏡。他笑說：「桃園站代表阜冠國際車隊，但隊友多是U23組，所以賽前已擬定策略要單獨作戰；在96聯賽認識很多台灣好手，彼此互相交流讓我成長很多，也讓我更堅定想往職業車手的目標邁進。」

今年全大運房宏傑在場地賽代表彰師大拿下2面銅牌，目前屬於場地與公路的雙棲車手，房宏傑也非常肯定台灣自由車環境，希望能先在台灣發展，未來也不打算回馬來西亞當國手，而是希望成為職業隊選手。

前一站天母站的單站冠軍張誌盛仍穩定發揮，最終以41分33秒98，拿下桃園站第二，總積分也上升至164，距離Fulcrum wheels冠軍橘衫僅剩下8分差，最快下一站就能翻盤。而目前橘衫仍由小將葉軒佑持有，同時他也是新人王OCTO白衫得主。另外衝刺王 GUSTO 藍衫則是張恩騰，登山王Mercedes-Benz 紅點衫不變仍是徐御凱。

96Heroes 挑戰組部分仍是車友的最愛，共計有986人參與，本站最小車手12歲、最年長64歲。同時也有來自澳洲、法國、西班牙、香港、日本、菲律賓和馬來西亞等國的車手也來共襄盛舉。

挑戰組全長共104公里，總爬升580公尺，沿途經過當地騎車勝地乳姑山、沿途經過溪洲大橋能俯瞰石門大壩等知名景點，同時在桃園在地宮廟大溪奏天宮設有補給點，更提供知名在地美食「爆漿肉包」松包子和古早味豆花，給車手補充能量，抵達終點後，主辦單位也備上各式輕食、串燒和水蜜桃冰沙以及帳篷水霧，讓車友在炙熱的天氣下也能大快朵頤，宛如車界嘉年華。

男子菁英組第一名Team Fulcom阜冠國際車隊房宏傑（右2）。圖／96聯賽提供
男子菁英組第一名Team Fulcom阜冠國際車隊房宏傑（右2）。圖／96聯賽提供

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