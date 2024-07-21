巧固球／一路連5勝 高雄國手2024亞太青少年賽摘冠

以嘉興國中巧固球4名國手為主力的台灣代表隊，參加2024亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽，從初賽一路打入決賽，連戰5國及地區代表隊皆勝，勇奪男子15歲組冠軍，為高雄與國家爭光。

嘉興國中選手此役分別對戰馬來西亞、香港及尼泊爾，前3場多以大比數落差取勝，以全勝之姿進入複賽，更在決賽時力壓澳門取得冠軍門票；與新加坡的冠亞軍爭奪戰中，一度比數拉鋸，延長賽中發揮耐力與實力，勇奪男子15歲組冠軍寶座。

冠亞軍賽戰火蔓延到延長賽，嘉興國中球員們奮戰到最後一刻，終場以48比44比數，打敗新加坡，奪下冠軍獎盃，球員們也在奪冠瞬間汗水淚水交織。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，這場比賽在馬來西亞舉行，吸引來自亞洲及太平洋地區頂尖青少年巧固球隊參賽；嘉興國中巧固球國手在教練林詩芸帶領下，展現強大實力及團隊合作精神，一路過關斬將，最終贏得冠軍。

林詩芸賽後表示，大部分選手第1次站上國際大舞台，最重要課題是要讓孩子學會克服心理壓力，這樣才能展現最佳狀態以擊敗對手；冠軍賽中展現強大抗壓力，進入延長賽後，「他們真的做到了！」

球員曾紹愷說，在冠軍賽時，位置及功能做了轉變，一開始有些不適應，但賽場如戰場，隨機應變是選手一定要做到的，最後大家真的做到了；宋奕寰說，在場上能做到的，全都努力去執行，不想留下任何遺憾，大家都有共同想法。

教育局長吳立森表示，巧固球隊展現了高雄市學生實力與潛力，教育局全力協助學校體育運動發展，鼓勵更多學生參與各類運動，在國際舞台上發光。

校長呂美儀說，嘉興巧固球青少年國手們寫下了創校以來首度擔任國手，並且取得國際賽事冠軍的歷史；亞青盃冠軍寶座背後有全隊努力與堅持，以及師長、父母、地方民代的支持，還有教育局、在地螺絲產業的贊助與各界善心人士關懷。