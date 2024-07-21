U17世青賽／太威！160公分彭郁榛全能演出 中華隊甜蜜復仇紐西蘭

去年U16亞青女籃賽銅牌戰，中華隊以3分差敗給紐西蘭隊，錯過登上頒獎台機會，相隔一年中華女將在U17世青賽甜蜜復仇，儘管最多16分領先一度被追到4分差，但彭郁榛連拿7分穩住領先，率隊以70：66力退紐西蘭，9到16名排名賽連拿2勝，台灣時間明天早上7點半將和克羅埃西亞隊對決，爭取本屆賽會第9名。

U17世青女籃中華隊總教練由許秀勉出任，搭配助理教練劉君儀和王宣雲、體能訓練胡嘉允、防護員楊舒涵和隊醫林昀毅；培訓球員以去年打下U16亞青賽第4名的成員為班底，包括金甌女中「女戰神」林宇涵、HBL前任新人后葉侑璇，去年U16獲選大會最佳五人的彭郁榛，以及王若妍、洪語暄、吳欣穎、陳姿宸、張善筑、楊采璇、許語珊、徐郁婷和潘陳家姍。

這是中華隊第一度參加U17世青女籃賽，女將們前進墨西哥，預賽雖接連敗給法國和加拿大，但最終戰擊敗埃及、迎接隊史首勝；16強單淘賽首戰雖敗給去年亞青賽冠軍澳洲隊，不過落到9到16名排名賽後先勝地主墨西哥，今天再力退紐西蘭，有機會以3連勝結束墨西哥旅程。

今天遭遇紐西蘭，中華隊首節以18：21落後，第二節回敬17：10攻勢逆轉，包括徐郁婷籃下壓哨出手遭犯規，2罰1中後助隊取得35：31領先。

第三節中華隊打出15：9攻勢，領先擴大到50：40；「女戰神」林宇涵大演個人秀，先送火鍋，快攻再搶下進攻籃板補進2分，讓中華隊帶著58：44進入第四節。

紐西蘭第四節發起反撲，一波15：5狂攻讓中華隊領先縮小到4分；去年U16獲選大會最佳五人的彭郁榛關鍵時刻挺身而出，她先連打進2球，再飆外線，個人連拿7分穩住中華隊領先，助隊驚險以70：66報仇成功，奪下隊史U17世青女籃賽第3勝。