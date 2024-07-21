電競／赴美征戰EVO格鬥天王XV 台灣選手ET奪亞軍

前往美國征戰格鬥電競盛事EVO，台灣電競選手林家弘（ET）今天在「格鬥天王XV」冠軍戰以0比3不敵中國選手「小孩」曾卓君，奪得亞軍。

日前在EVO Japan勇奪「格鬥天王XV」冠軍，證明自己還能有所突破，林家弘前往美國洛杉磯參加年度電競盛事Evolution Championship Series（EVO），而且除了挑戰強項「格鬥天王XV」，另外還報名競爭激烈的「快打炫風6」。

進入「格鬥天王XV」勝部組8強後，林家弘不慎敗給墨西哥選手Tamago，所幸落入敗部組的他，順利過關斬將，接連力退日本選手SCORE、墨西哥選手ViolentKain，更在敗部組決賽以3比0擊敗墨西哥選手Tamago，上演復仇，同時保有爭奪冠軍的資格。

然而，冠軍戰面對從勝部組出線的中國選手「小孩」曾卓君，林家弘在首局遭到逆轉後，嘗試找回屬於自己的節奏，可惜最後還是以0比3局數落敗，賽後他與對手握手致意，雖然與冠軍擦肩而過，但林家弘仍進帳6000美元（約新台幣20萬元）獎金。

從7歲開始接觸格鬥類型遊戲，林家弘小時候常在電子遊戲場「練功」，即使遭家人強力反對，仍帶著對遊戲的熱愛，選擇持續堅持，直到後來逐漸打出成績，甚至2017年拿下EVO「格鬥天王XIV」冠軍，才獲得家人的認可，從反對轉為支持。