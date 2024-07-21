拳擊／基隆首辦全國區域對抗賽 謝國樑、童子瑋隔空較勁
基隆市昨天起到今天在基中首辦全國拳擊區域對抗賽，為期兩天的賽事，吸引來自全台各地195位優秀選手參賽，其中不乏全中運及全國運的奪牌好手。市長謝國樑表示，市府讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。議長童子瑋則說，拳擊運動在台灣愈來愈受歡迎，基隆也必須用心來發展。
這次賽事吸引來自基隆、台北、新北、桃園、新竹、南投、台南、屏東、花蓮等地的拳擊好手報名參賽。基隆高中校長鍾定先指出，這次拳擊區域對抗賽，除了能展現基隆拳擊運動的發展成效，更將成為選手未來在國際賽事中，能爭金奪銀奠定堅實的基礎。
基隆市體育會拳擊委員會主委施偉政說，基隆市拳擊運動在113年度建立起穩定的銜接管道，有建德國中、八斗高中等校發展拳擊運動，雖然選手不多，但競賽成績亮眼，例如基隆高中陳廷宇選手在113年全國中等學校運動會摘下銅牌，同校的陳昱辰選手更在今年3月獲選國手資格，未來都將是拳擊界的潛力新星。
謝國樑在新聞稿中表示，市府向體育署爭取到150萬元建置比賽型拳擊擂台，同時透過市府預算再分別補助基隆高中50萬元及八斗高中30萬元設置練習型擂台，讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。
議長童子瑋也在臉書發文，指拳擊運動，在台灣愈來愈受歡迎，基隆也必須用心來發展。市內各種場館的翻修、運動資源的挹注，他們一定全力支持。如基隆市體育館將開始整修工程，未來也可以是拳擊比賽更大的舞台。包括訓練、場地、設備、選手資源等有很多努力的目標。
童說，鈴聲響起，比賽結束，難免有輸贏，但鈴聲激勵他持續、努力地為體育打拚，完成讓基隆成為運動城市的目標。
目前因值罷免謝國樑二階連署查對時刻，國民黨中央點名民進黨議長童子瑋是反制罷免市長的罷免對象，童也被視為民進黨下屆市長人選的黑馬，市長、議長的互動，也引發關注。兩人透過新聞稿和臉空，為拳擊發展隔空較勁。
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