快訊

【專家之眼】川普中彈卻傷拜登 台灣經驗值得參考

新北男清晨持刀猛刺母親及姊姊 行凶原因曝光

圖文開箱／蘋果M4 iPad Pro超輕薄值得入手嗎？使用1個月心得曝這些優點

拳擊／基隆首辦全國區域對抗賽 謝國樑、童子瑋隔空較勁

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑表示，市府讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑表示，市府讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。圖／基隆市政府提供

基隆市昨天起到今天在基中首辦全國拳擊區域對抗賽，為期兩天的賽事，吸引來自全台各地195位優秀選手參賽，其中不乏全中運及全國運的奪牌好手。市長謝國樑表示，市府讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。議長童子瑋則說，拳擊運動在台灣愈來愈受歡迎，基隆也必須用心來發展。

這次賽事吸引來自基隆、台北、新北、桃園、新竹、南投、台南、屏東、花蓮等地的拳擊好手報名參賽。基隆高中校長鍾定先指出，這次拳擊區域對抗賽，除了能展現基隆拳擊運動的發展成效，更將成為選手未來在國際賽事中，能爭金奪銀奠定堅實的基礎。

基隆市體育會拳擊委員會主委施偉政說，基隆市拳擊運動在113年度建立起穩定的銜接管道，有建德國中、八斗高中等校發展拳擊運動，雖然選手不多，但競賽成績亮眼，例如基隆高中陳廷宇選手在113年全國中等學校運動會摘下銅牌，同校的陳昱辰選手更在今年3月獲選國手資格，未來都將是拳擊界的潛力新星。

謝國樑在新聞稿中表示，市府向體育署爭取到150萬元建置比賽型拳擊擂台，同時透過市府預算再分別補助基隆高中50萬元及八斗高中30萬元設置練習型擂台，讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。

議長童子瑋也在臉書發文，指拳擊運動，在台灣愈來愈受歡迎，基隆也必須用心來發展。市內各種場館的翻修、運動資源的挹注，他們一定全力支持。如基隆市體育館將開始整修工程，未來也可以是拳擊比賽更大的舞台。包括訓練、場地、設備、選手資源等有很多努力的目標。

童說，鈴聲響起，比賽結束，難免有輸贏，但鈴聲激勵他持續、努力地為體育打拚，完成讓基隆成為運動城市的目標。

目前因值罷免謝國樑二階連署查對時刻，國民黨中央點名民進黨議長童子瑋是反制罷免市長的罷免對象，童也被視為民進黨下屆市長人選的黑馬，市長、議長的互動，也引發關注。兩人透過新聞稿和臉空，為拳擊發展隔空較勁。

議長童子瑋也在臉書發文，指拳擊運動，在台灣愈來愈受歡迎，基隆也必須用心來發展。圖／童子瑋提供
議長童子瑋也在臉書發文，指拳擊運動，在台灣愈來愈受歡迎，基隆也必須用心來發展。圖／童子瑋提供
市長謝國樑表示，市府讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑表示，市府讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。圖／基隆市政府提供
議長童子瑋也在臉書發文，指拳擊運動，在台灣愈來愈受歡迎，基隆也必須用心來發展。圖／童子瑋提供
議長童子瑋也在臉書發文，指拳擊運動，在台灣愈來愈受歡迎，基隆也必須用心來發展。圖／童子瑋提供
市長謝國樑表示，市府讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑表示，市府讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。圖／基隆市政府提供

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

全中運 拳擊 體育署

延伸閱讀

馬英九今基隆挺謝國樑對決 拆樑小蜜蜂到場警嚴陣以待

基隆市長謝國樑稱罷免投票代價3000萬元 拆樑團體：是在止損

正面對決拆樑！藍軍冷戰轉熱戰 馬英九明到基隆力挺謝國樑

影／綠批沒收罷免案 謝國樑：投票花3千萬大家再好好想一想

相關新聞

拳擊／基隆首辦全國區域對抗賽 謝國樑、童子瑋隔空較勁

基隆市昨天起到今天在基中首辦全國拳擊區域對抗賽，為期兩天的賽事，吸引來自全台各地195位優秀選手參賽，其中不乏全中運及全...

足球／陽信盃三國四隊以球會友 日韓教頭讚硬體設備佳

正值木蘭聯賽休賽期間，高雄ATTACKERS先鋒女足邀請日、韓兩國之職業球隊，會師高雄楠梓足球場，於19日至21日舉辦為...

世界蹼泳錦標賽傳捷報 何品莉抗熱成功摘銀牌

我國蹼泳選手在塞爾維亞貝爾格勒參加「第23屆世界蹼泳錦標賽」傳回捷報，公開女子組100公尺雙蹼賽事，由何品莉「抗熱成功」...

2024國際少年運動會 新北小將發威拿下25面獎牌

2024國際少年運動會在墨西哥舉辦，其中就讀永和國中的跆拳道選手林立羽，在女子59公斤級比賽中，殺出重圍，首先為台灣拿下...

完成單人泳渡英吉利海峽 許汶而：讓世界看見台灣

台灣海泳女子好手許汶而，今天以12小時17分8秒的時間，完成單人泳渡英吉利海峽的壯舉，成為台灣史上第一人。許汶而笑說：「...

劍道／蘇郁程代表大陸參賽 體育署要求協會提抗議

劍道世錦賽7月在義大利舉行，被指有台灣的選手蘇郁程代表中國出賽，經中華民國劍道協會確認，蘇郁程是持長期在廈門居住及工作證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。