游泳／陸泳將禁藥爭議 英國蛙王巴黎奧運前盼公平競賽

23名中國游泳選手違禁藥物檢測呈陽性卻未受懲處。英國「蛙王」比提和其他英國泳將於巴黎奧運前夕強調公平競賽環境的必要。

路透社報導，4月有報導指稱，23名中國游泳選手於2021年舉行的東京奧運前，驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine）呈陽性反應。世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）證實報導內容屬實。

中國反禁藥機構判定這些選手是在下榻飯店誤食遭污染的食物，才會攝入曲美他嗪，因此沒有理由對他們採取任何行動。此一說法獲世界反禁藥組織採納。

一項獨立調查認為世界反禁藥組織在本案中沒有偏袒或誤導情事；世界水上運動總會（World Aquatics）的審查作成世界反禁藥組織處置並無不當，也沒有掩蓋的結論。

奧運100公尺蛙式雙金得主比提（Adam Peaty）於巴黎奧運開幕前表示，他希望有「公平的競賽」。

他今天說：「如果不公平，那麼就會讓我失去樂趣。」

東京奧運200公尺自由式金牌得主狄恩（TomDean）表示，在禁藥議題上，英國游泳選手被以最高標準檢視。

他說：「我認為，倘若其他國家沒有符合那個標準，十足導致奧運代表的意義籠罩烏雲，那麼真是令人遺憾。」

世界游泳錦標賽400公尺混合式金牌得主柯貝爾（Freya Colbert）表示，有其他選手未被嚴格檢測，這令人不悅。

她說：「我認為，結果的可信度因此蕩然無存。」

儘管如此，比提強調，自己將會嘗試，備戰巴黎奧運不因此事而分心。