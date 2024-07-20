墨西哥國際少運會 新北豐收奪11金6銀8銅

新北市體育局今天表示，組隊參加2024墨西哥國際少年運動會，跆拳道選手永和國中林立羽、中平國中周泰盛，雙雙贏得金牌。新北在4個競賽項目，勇奪11金6銀8銅，共25面獎牌。

體育局下午發布新聞表示，由墨西哥萊昂市主辦的2024國際少年運動會（ICG），新北市今年共18名選手參加田徑、游泳、跆拳道及網球等4項競技，與全世界近60個城市選手較勁。

體育局說，比賽結束並舉行閉幕。新北共奪得11金6銀8銅，總計25面獎牌，創下隊史海外奪牌最好紀錄。尤其，跆拳道奪下雙金，市長侯友宜立即連線墨西哥，恭賀選手精采表現。

體育局說，跆拳道是台灣運動強項之一，這次男女跆拳道踢贏南韓，全包金牌，表現精采。永和國中林立羽在女子59公斤級比賽，殺出重圍首先奪金，興奮披著新北市旗繞場一圈，贏得歡呼與尖叫。

隨後，中平國中周泰盛，在68公斤級先踢下強敵南韓，又在決賽過關斬將，再為台灣奪得第2面金牌，激動地當場與教練許雋希抱在一起。

主辦單位並邀請新北「城市代表」市府副秘書長張其強為金牌選手頒獎，一起持國旗合影留下珍貴的勝利畫面。

除跆拳道奪雙金，光榮國中徐靖閔、林口國中劉彧絜、丹鳳高中曾子筠及明德高中林子婕，組隊以48秒96拿下4×100公尺女子接力金牌。另外，佳林國中許棟樑在標槍擲出54公尺79，成功摘金。田徑項目共奪6金4銀2銅。

游泳方面，新泰國中林芷妍個人進帳5面獎牌，分別拿下50、100公尺仰式金牌，50、100公尺蝶式銀牌，及男女混合4×100公尺銅牌。林芷妤則奪得200公尺蝶式銅牌，蔡詠翎200公尺混合式銅牌。

游泳男子組，林口國中蘇柏陵奪400公尺自由式金牌，新泰國中吳瑞宇蛙式奪下50公尺、100公尺及200公尺銅牌；男女混合4×100公尺接力，由林芷妍、林芷妤、蘇柏陵及吳瑞宇組隊勇奪銅牌。

體育局長洪玉玲表示，選手不但克服墨西哥萊昂的高原環境氣候，更憑藉精湛的技術和心理素質奪獎牌，要感謝所有教練們辛苦付出，他們都是幕後的真正英雄。