亞洲體育舞蹈節 台灣女將王儀珊擊敗多名中國選手摘金

前往中國無錫征戰亞洲體育舞蹈節，台灣女將王儀珊從多名中國選手夾擊下脫穎而出，勇奪青少年二級女子單人標準舞金牌，被譽為標準舞界的戴資穎。

年僅15歲的台灣女將王儀珊，從去年在歐洲最大賽事德國公開賽奪冠後，一路以不敗之姿橫掃各大世界積分賽，目前在世界運動舞蹈總會（WDSF）女子單人標準舞青年組、青少年二級組的世界排名皆為第1名，被中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴譽為標準舞界的戴資穎。

這次前往中國無錫征戰亞洲體育舞蹈節，面對中國多名單人舞頂尖好手傾巢而出，王儀珊不僅順利晉級，最後更在決賽擊敗6名中國選手，勇奪青少年二級女子單人標準舞金牌，同時是台灣運動舞蹈代表隊首度在中國舉辦、世界運動舞蹈總會認證的國際賽拿到金牌。

彭彥鳴接受中央社採訪時透露，王儀珊本身的藝術性、音樂感特別好，搭配前國手趙群倫、教練高嘉璘紮實的訓練，讓她的動作能夠怡然自得地跟著音樂節奏變化，「雖然標準舞是講求優雅的舞蹈，但她卻還能表現出生動活潑的一面。」

彭彥鳴提到，過去真的很難在中國拿到金牌，如今王儀珊辦到了，而且還是世界運動舞蹈總會認證的賽事，「大家都非常狂喜。」下週王儀珊將前往馬來西亞參加吉隆坡公開賽，再前往歐洲集訓備戰，期望在德國公開賽挑戰連霸。