劍道／蘇郁程代表大陸參賽 體育署要求協會提抗議

劍道世錦賽7月在義大利舉行，被指有台灣的選手蘇郁程代表中國出賽，經中華民國劍道協會確認，蘇郁程是持長期在廈門居住及工作證明參賽，體育署今天說，將要求協會向總會提出抗議。

根據知名YouTuber「波特王」揭露，今年世界劍道錦標賽中國劍道國家隊內有1名台灣選手代表中國出賽。

體育署日前去函請中華民國劍道協會向國際總會查證，若選手當初報名時是持中國護照，後續會依照台灣的相關法律處置；若選手是持台灣護照，顯然不符合參賽規定，應該要被取消資格。

經中華民國劍道協會詢問國際總會，協會表示，蘇郁程當初是由中國劍道協會會長持蘇郁程長期在廈門居住及工作證明向國際總會提出申請參加比賽。

根據國際競賽規則規定，若選手非持該國護照，可由該國會長向國際總會提出申請書，經國際總會會長同意始可參賽。

協會表示，蘇郁程長期居住於中國廈門，但不確定是否有轉國籍，相關訊息已透過體育署回覆給陸委會，後續交由陸委會處理。

不過，對於蘇郁程代表中國出賽一事，體育署表示，將請協會向國際總會表達抗議。