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足球／陽信銀行盃國際邀請賽開踢 台日韓四隊同場競技

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高雄ATTACKERS先鋒女足，前鋒王若萍（右二）梅開二度。圖／大會提供
高雄ATTACKERS先鋒女足，前鋒王若萍（右二）梅開二度。圖／大會提供

木蘭聯賽上半賽季告一段落，即使仍有補賽需進行，但暫處於休賽期間，高雄ATTACKERS先鋒女足邀請日、韓各一隊，會師楠梓足球場，於19至21日舉辦為期三天的陽信銀行盃國際邀請賽，期盼透過國際友誼賽，全面提升女子足球在國內能見度。

陽信銀行盃國際邀請賽率先登場的是台中藍鯨對戰Grano SC，上半場雙方攻勢有來有往，直到下半場台中藍鯨打破僵持，席拉萬-茵樂敏帶球長驅直入，禁區前過掉對手，一記弧線繞過門將遠射，1：0暫時領先，隨後背號13號薩瓦拉克．彭甘再接再厲，單刀晃過守門員起腳射門，最終台中藍鯨以2：0拿下第一勝。

至於高雄ATTACKERS先鋒女足對戰OOOFC，最終以10：0大獲全勝，前鋒王若萍梅開二度，尤其第二球在接球後直接晃過守門員射門得分，另外後衛郭祖兒下半場替補上場後連進兩顆球，尤其第二球接邊路直塞球、前插，反越位射門，而整場最佳助攻手，段雨柔的助攻帽子戲法可圈可點，下半場韓國OOOFC試圖反擊，ATTACKERS王若萍搖身一變成守門員，成功擋住對手一顆漂亮的12碼罰球，不讓OOOFC破蛋，零封對手。

台灣有許多富有熱情之足球教練及球員，基層足球職業隊擁有充沛能量，此次國際賽獲得陽信銀行大力支持、贊助，促使主辦方柏文健康事業邀請日本Grano SC、南韓OOOFC，加上高雄ATTACKERS先鋒女足與台中藍鯨，共計台、日、韓三個國家4支隊伍來台切磋，使台灣在國際上更具能見度，互相交流，不只是成人國際賽，更舉辦U12女足邀請賽，全台共計有12支女足隊伍齊聚楠梓，給予下一個世代選手比賽舞台，連結未來女子足球選手在國際之競爭力。

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