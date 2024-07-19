影／歡送代表團出發奧運 卓榮泰：披金戴銀平安歸來

2024巴黎奧運下周即將登場，今天晚間田徑、游泳及網球代表隊也出發前往巴黎，行政院長卓榮泰也前往桃園國際機場送機，卓榮泰致詞時表示祝福選手快樂風光的出發，披金戴銀、意氣風發平安歸來。

今天出發前往巴黎的有田徑代表隊教練孫念祖、蔡易達、曾孝生，選手林昱堂、彭名揚、楊俊瀚，游泳代表隊教練黃智勇及選手王冠閎、韓安齊，網球代表隊教練謝政瀛，以及團本部、後勤部隊等共41人。

卓榮泰表示終於有機會為奧運國手歡送，奧運比賽受全球矚目，也是最凝聚國家向心力的時候，能代表政府和人民向選手們說辛苦、恭喜和加油，覺得無比榮幸。

卓榮泰說這次代表團在後勤上比以往做更多工作，包括醫療防護、心理健康、營養補給、行政支援等，後勤部隊也是向代表團表示政府做足準備，這是人民對政府的要求，政府只是適應國人對代表團的期待。

卓榮泰特別準備台灣藍鵲樣式地吊飾贈送給代表團，他表示台灣藍鵲有群居、敏捷的特性，也是台灣獨特物種，象徵了團結、好身手和台灣吉祥。

卓榮泰說希望代表團能發揮團隊精神和自身最好的實力，也發揮台灣國人對大家的祝福，在比賽中打出自己最好的成績，也為國家爭取最高的榮譽，向全世界展示台灣國力再一次向前邁進。

卓榮泰最後也希望國人能夠打開電視，看看選手們在國際上為台灣揚眉吐氣的那一刻，大家都不要缺席。