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影／歡送代表團出發奧運 卓榮泰：披金戴銀平安歸來

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導
2024巴黎奧運下周即將登場，今天晚間田徑、游泳及網球代表隊也出發前往巴黎，行政院長卓榮泰（左三）也前往桃園國際機場送機，並和游泳選手王冠閎（右一）擊掌。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運下周即將登場，今天晚間田徑、游泳及網球代表隊也出發前往巴黎，行政院長卓榮泰（左三）也前往桃園國際機場送機，並和游泳選手王冠閎（右一）擊掌。記者季相儒／攝影

2024巴黎奧運下周即將登場，今天晚間田徑、游泳及網球代表隊也出發前往巴黎，行政院長卓榮泰也前往桃園國際機場送機，卓榮泰致詞時表示祝福選手快樂風光的出發，披金戴銀、意氣風發平安歸來。

今天出發前往巴黎的有田徑代表隊教練孫念祖、蔡易達、曾孝生，選手林昱堂、彭名揚、楊俊瀚，游泳代表隊教練黃智勇及選手王冠閎、韓安齊，網球代表隊教練謝政瀛，以及團本部、後勤部隊等共41人。

卓榮泰表示終於有機會為奧運國手歡送，奧運比賽受全球矚目，也是最凝聚國家向心力的時候，能代表政府和人民向選手們說辛苦、恭喜和加油，覺得無比榮幸。

卓榮泰說這次代表團在後勤上比以往做更多工作，包括醫療防護、心理健康、營養補給、行政支援等，後勤部隊也是向代表團表示政府做足準備，這是人民對政府的要求，政府只是適應國人對代表團的期待。

卓榮泰特別準備台灣藍鵲樣式地吊飾贈送給代表團，他表示台灣藍鵲有群居、敏捷的特性，也是台灣獨特物種，象徵了團結、好身手和台灣吉祥。

卓榮泰說希望代表團能發揮團隊精神和自身最好的實力，也發揮台灣國人對大家的祝福，在比賽中打出自己最好的成績，也為國家爭取最高的榮譽，向全世界展示台灣國力再一次向前邁進。

卓榮泰最後也希望國人能夠打開電視，看看選手們在國際上為台灣揚眉吐氣的那一刻，大家都不要缺席。

6月曾傳出相關藥檢狀況，但最終順利解決的游泳選手王冠閎受訪時表示心情一直都很沈穩冷靜，備戰過程心裡都沒受到太大影響，情況也很順利。

2024巴黎奧運下周即將登場，今天晚間田徑、游泳及網球代表隊也出發前往巴黎，行政院長卓榮泰（左六）也前往桃園國際機場送機，並和代表團一同合影。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運下周即將登場，今天晚間田徑、游泳及網球代表隊也出發前往巴黎，行政院長卓榮泰（左六）也前往桃園國際機場送機，並和代表團一同合影。記者季相儒／攝影
6月曾傳出相關藥檢狀況，但最終順利解決的游泳選手王冠閎（圖）受訪時表示心情一直都很沈穩冷靜，備戰過程心裡都沒受到太大影響，情況也很順利。記者季相儒／攝影
6月曾傳出相關藥檢狀況，但最終順利解決的游泳選手王冠閎（圖）受訪時表示心情一直都很沈穩冷靜，備戰過程心裡都沒受到太大影響，情況也很順利。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運下周即將登場，今天晚間田徑、游泳及網球代表隊也出發前往巴黎，行政院長卓榮泰（圖）也前往桃園國際機場送機，卓榮泰致詞時表示祝福選手快樂風光的出發，披金戴銀、意氣風發平安歸來。記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運下周即將登場，今天晚間田徑、游泳及網球代表隊也出發前往巴黎，行政院長卓榮泰（圖）也前往桃園國際機場送機，卓榮泰致詞時表示祝福選手快樂風光的出發，披金戴銀、意氣風發平安歸來。記者季相儒／攝影

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楊俊瀚 王冠閎 田徑

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