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柔道／挺過傷勢考驗 張齡方台北亞洲公開賽再度摘金

中央社／ 台北19日電
2024台北亞洲柔道公開賽19日進行女子78公斤以上級金牌戰，由台灣好手張齡方（右）、呂欣芮（左）對決，最終由張齡方奪金、呂欣芮摘銀。中央社
2024台北亞洲柔道公開賽19日進行女子78公斤以上級金牌戰，由台灣好手張齡方（右）、呂欣芮（左）對決，最終由張齡方奪金、呂欣芮摘銀。中央社

台灣柔道女將張齡方從去年台北亞洲柔道公開賽女子78公斤以上級摘銅，到今年升級獎牌成色。她今天表示，歷經傷勢考驗後，能夠再次摘金，這面獎牌對她很重要。

張齡方來自運動世家，父親是柔道教練張震球，母親則是舉重名將倪菀謙（原名倪嘉苹），她為了追求柔道夢，曾在高中、大學赴韓國求學。

張齡方曾在2018、2020年因左邊膝蓋前十字韌帶受傷開刀，第2度動刀後復健過程的艱辛，一度讓她萌生放棄的念頭，而宗教信仰成為她後來堅持下去的動力。

過去曾在2018年台北亞洲柔道公開賽摘金的張齡方，去年以銅牌作收，儘管她當時賽後難掩失落，但她今年重振旗鼓，在女子78公斤以上級金牌戰擊敗自家人呂欣芮，再度嚐到金牌滋味，也是今天唯一獲得金牌的台灣選手。

張齡方受訪時表示，這面獎牌對於她而言相當重要，特別是曾經歷傷勢後，再度將狀態調整回來，順利獲得金牌。

根據主辦單位統計，台灣代表隊昨天拿下2金3銀8銅後，今天再進帳1金3銀5銅，合計共收下22面獎牌。

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