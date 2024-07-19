榮耀起點從台南開始！114全中運執委會揭牌主視覺活力亮相

114年全國中等學校運動會將於明年4月19日至24日在台南市舉行，預計將舉辦22項運動種類，總計參與人數達1萬8000人，台南市今天舉辦執行委員會揭牌典禮，並公佈以「青出於藍，精彩青春」為發想，結合青春元素、律動線條組成大會主視覺，預告賽事正式進入倒數，台南市正全力整備，準備迎接一年一度的重要學生運動賽會。

市長黃偉哲表示，台南市112年舉辦過全國運動會，有鑒於全國運承辦大型賽事經驗，接續辦理114年度全中運，希望能再次帶給選手們美好賽事體驗。今天是本屆執行委員會揭牌典禮，剩下不到10個月時間，也代表本市籌備正式進入倒數計時，台南市將全力做好準備。

黃偉哲也提到，再過一周巴黎奧運正式開始，如今在奧運殿堂上發光發熱的選手，也都是從全中運開始展露頭角，市長期勉透過辦理這樣的賽會，能持續不斷培養國內優秀運動選手，讓台南成為選手「榮耀的起點」。

體育局局長陳良乾表示，本次辦理全中運除部分場地更換，多數沿用全國運場地，相信能給選手最高等級的賽會體驗，今日辦理全中運揭牌典禮，開場表演特別邀請本市德高國小鼓術隊及後甲國中與南科實中韻律體操隊帶來精彩舞碼。

本次大會主視覺採用活潑色調及律動外型組成，散發青春洋溢氣氛，以「鯤鯓」做為吉祥物發想，並命名為「大員」跟「甜甜」，分別表示台南古地名及台南飲食文化的甘甜特色，希望讓與會嘉賓及參賽選手感受台南的熱情及文化。

體育局表示，114年賽事將於4月19日至24日舉辦，體育局目前正全力整備籌辦，同時賽事期間台南市高中、國中、國小將配合停課，讓學生及市民朋友能一起進場為小將們加油。

台南市長黃偉哲(左)頒發各部聘書。 圖／台南市體育局提供 台南市體育局長陳良乾。 圖／台南市體育局提供 揭牌後合影。 圖／台南市體育局提供