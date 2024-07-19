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網球／暌違9個月復出 詹詠然開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
詹詠然（左）九個月後重返賽場，與中國大陸張帥搭檔參加巴勒摩女網賽。圖／劉雪貞提供
詹詠然（左）九個月後重返賽場，與中國大陸張帥搭檔參加巴勒摩女網賽。圖／劉雪貞提供

最高女雙排名曾居世界第一，我國女網好手詹詠然去年還打下杭州亞運金牌，但身體狀況讓她離開賽場九個月，昨天凌晨總算迎接復出首戰；她和大陸「金花」張帥聯手，直落二奪下義大利巴勒摩女網賽首輪勝利，首盤還賞給對手「貝果」，為詹詠然的奧運「最後一舞」注入強心針。

卅四歲的詹詠然去年九月底杭州亞運和妹妹詹皓晴打下女雙金牌，是詹詠然個人第五面亞運金牌，但接續三站都首輪落馬，十月鄭州女網賽後就再沒比賽紀錄，目前世界排名已滑落到第一百八十名。

詹詠然透露，十年來受到姿勢性心搏過速症困擾，近幾個月光是療程就進行超過六十次，過程曾灰心，但總算成功回到球場，經歷這一切讓她更加感恩珍惜。奧運前回歸紅土賽場開出紅盤，讓她開心喊「等待終於結束了」。

詹詠然用保護排名和詹皓晴爭取奧運席位，月底將是個人第四度出征五環聖殿，也是和詹皓晴連三屆攜手，同時是自己奧運「最後一舞」。

巴黎奧運網球賽程將從廿七日進行到八月四日，比賽地點正是法網的羅蘭加洛斯球場，詹詠然二○一八、一九年在此打下混雙金盃，一七年女雙也打進四強，奧運最後一戰盼能登上頒獎台。

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