快訊

今年首度開放！台大生成式AI課破1000人搶修 近200學生來自文學院

日埼玉縣公寓爆炸「外壁玻璃震飛」路上釀3傷 JR東日本停駛影響2萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／失落無緣登上巴黎奧運 陳奎儒不輕易言退

中央社／ 台北18日電
陳奎儒。報系資料照
陳奎儒。報系資料照

無緣連兩屆踏上奧運殿堂，「台灣欄神」陳奎儒今天出席活動時透露，心情確實有點低落，但強調還沒到退休的時候，「我堅持把那點遺憾完成。」

上屆東京奧運征戰男子110公尺跨欄，台灣田徑好手陳奎儒順利挺進準決賽，成為自1984年洛杉磯奧運吳清錦後的第一人，可惜無緣晉級決賽，也讓他抱憾落淚，原先想再拚巴黎奧運資格，沒想到陳奎儒卻在去年杭州亞運前出現右腿肌腱撕脫性骨折的傷勢，導致連兩屆站上五環殿堂之路變得更為艱辛。

隨著訓練漸漸步入正軌，加上身體近乎100%健康，陳奎儒6月前往加拿大參加蒙特婁經典田徑公開賽，最後以13秒75摘下銅牌，可惜最後仍未能取得巴黎奧運門票，已經30歲的他也坦言心情確實很低落，「下次年紀比較大，很難想像還可以再站上奧運殿堂，所以還是會失落。」

不過，陳奎儒透露，雖然外界有要他退役的聲音，但自己還是堅持把那點遺憾完成，「如果要想應該是名古屋（亞運）吧，心裡還是有個空缺想挑戰，畢竟雅加達（亞運）就差那麼一點點（金牌），現在退會對不起自己。」

感謝最支持自己的妻子，陳奎儒認為，目前只有訓練2個月，約莫3分之1的量，代表還有機會接近紀錄，接下來會努力恢復，期待明年完整訓練的成績，而他預計在8月前往日本參賽，緊接著秋季盃全國田徑公開賽、全國田徑錦標賽。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

延伸閱讀

巴黎奧運特別看管 中國游泳隊被藥檢近200次

巴黎奧運開幕倒數8天 選手村正式開放運動員入住

撞臉巴黎奧運會徽？名主持人長相神似遭網調侃 魯豫本人：自己也被洗腦了

台灣文化前進巴黎奧運 卓榮泰到場加油打氣

相關新聞

田徑／失落無緣登上巴黎奧運 陳奎儒不輕易言退

無緣連兩屆踏上奧運殿堂，「台灣欄神」陳奎儒今天出席活動時透露，心情確實有點低落，但強調還沒到退休的時候，「我堅持把那點遺...

柔道／台北亞洲公開賽 林崇佑、沈奕熙摘金

台北亞洲柔道公開賽今天登場，今年共有史上最多51名台灣選手參賽，其中男子60公斤級的林崇佑、女子52公斤級的沈奕熙皆摘下...

築間餐飲集團選擇洋果農產行 確保菇類產品新鮮與品質

建立以食材品質為核心的築間餐飲集團，自2022年7月1日起正式選擇洋果農產行配送菇類產品至北北基桃竹苗及高雄屏東各分店。此決策不僅源於對菇類產品特性的深入了解，也展現了對食材品質的高標準要求。 洋果

美洲盃後得意忘形？阿根廷國家隊羞辱法國的「歧視慶功歌」風暴

阿根廷足球國家隊才剛贏得2024年美洲盃冠軍，中場球員恩佐（Enzo Fernández）卻旋即陷入歧視風暴——美洲盃決賽後，恩佐在Instagram直播慶功，卻唱了一首在2022年世界盃期間出現、攻擊法國國家隊的歌曲，歌詞涉及種族主義和針對跨性別者。

學生體適能檢測2項變革 8月1日起正式實施

為增進學生體適能檢測之彈性與安全，教育部體育署於去年（112）11月20日公告修正「國民體適能檢測實施辦法」，針對學生體...

劉佳昇因身障一度棄運動員夢想 地板滾球開一扇窗參賽世界盃

2024巴黎奧運即將登場，隨後8月迎接巴黎帕奧，而在台灣舉行的2024帕拉地板滾球世界盃，是巴黎帕奧的前哨站。比賽預計有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。