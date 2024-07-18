田徑／失落無緣登上巴黎奧運 陳奎儒不輕易言退

無緣連兩屆踏上奧運殿堂，「台灣欄神」陳奎儒今天出席活動時透露，心情確實有點低落，但強調還沒到退休的時候，「我堅持把那點遺憾完成。」

上屆東京奧運征戰男子110公尺跨欄，台灣田徑好手陳奎儒順利挺進準決賽，成為自1984年洛杉磯奧運吳清錦後的第一人，可惜無緣晉級決賽，也讓他抱憾落淚，原先想再拚巴黎奧運資格，沒想到陳奎儒卻在去年杭州亞運前出現右腿肌腱撕脫性骨折的傷勢，導致連兩屆站上五環殿堂之路變得更為艱辛。

隨著訓練漸漸步入正軌，加上身體近乎100%健康，陳奎儒6月前往加拿大參加蒙特婁經典田徑公開賽，最後以13秒75摘下銅牌，可惜最後仍未能取得巴黎奧運門票，已經30歲的他也坦言心情確實很低落，「下次年紀比較大，很難想像還可以再站上奧運殿堂，所以還是會失落。」

不過，陳奎儒透露，雖然外界有要他退役的聲音，但自己還是堅持把那點遺憾完成，「如果要想應該是名古屋（亞運）吧，心裡還是有個空缺想挑戰，畢竟雅加達（亞運）就差那麼一點點（金牌），現在退會對不起自己。」

感謝最支持自己的妻子，陳奎儒認為，目前只有訓練2個月，約莫3分之1的量，代表還有機會接近紀錄，接下來會努力恢復，期待明年完整訓練的成績，而他預計在8月前往日本參賽，緊接著秋季盃全國田徑公開賽、全國田徑錦標賽。