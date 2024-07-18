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柔道／台北亞洲公開賽 林崇佑、沈奕熙摘金

中央社／ 台北18日電
具柔道國際大賽經驗的台灣好手林崇佑（白衣）18日在2024台北亞洲柔道公開賽登場，於男子組60公斤級首戰順利擊退哈薩克選手。中央社
具柔道國際大賽經驗的台灣好手林崇佑（白衣）18日在2024台北亞洲柔道公開賽登場，於男子組60公斤級首戰順利擊退哈薩克選手。中央社

台北亞洲柔道公開賽今天登場，今年共有史上最多51名台灣選手參賽，其中男子60公斤級的林崇佑、女子52公斤級的沈奕熙皆摘下金牌，成功捍衛主場。

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦3年，台北亞洲柔道公開賽去年復辦，今年繼續在台北體育館舉行，然而無關奧運積分，影響國外選手參賽意願，但台灣仍派出史上最多的51名選手參賽，藉以磨練國際賽經驗，同時期望把獎牌留在台灣。

曾贏得世界青少年柔道錦標賽金牌的林崇佑今天在男子60公斤級金牌戰勝出，勇奪夢寐以求的金牌；而去年抱憾拿下銅牌的沈奕熙，今年在女子52公斤級摘金，可惜姊姊沈奕君在48公斤級衛冕失利，只拿下銀牌。

林崇佑接受中央社採訪時表示，去年征戰國際賽成績不甚理想，導致信心下降，然而經過與自己獨處的時光，加上與教練、防護員聊天，讓他心情變得比較平靜，「獨處有一個空間可以正視問題，反覆思考缺點，也更認識自己。」

國訓柔道隊日籍教練高市賢悟適時提點技術，林崇佑透露有種「頓悟」感覺，因此這次比賽沒有什麼壓力，抱著放鬆心情享受這個舞台，並把自己的柔道風格拿出來。

接下來林崇佑將備戰亞運選拔賽，目光鎖定2025在德國舉行的世界大學運動會、2026日本名古屋亞運，進而挑戰2028洛杉磯奧運。

至於拿下男子60公斤級銅牌的邱韋傑，同時還身兼「柔道男神」楊勇緯的陪練員，預計於21日一同飛往巴黎，他表示以陪練員身分踏上五環殿堂感覺很特別，也希望觀摩世界各國好手，增進自己的技術。

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