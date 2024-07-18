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築間餐飲集團選擇洋果農產行 確保菇類產品新鮮與品質

聯合新聞網／ 綜合報導
築間餐飲集團參訪杏鮑菇農場。築間餐飲集團提供
築間餐飲集團參訪杏鮑菇農場。築間餐飲集團提供

建立以食材品質為核心的築間餐飲集團，自2022年7月1日起正式選擇洋果農產行配送菇類產品至北北基桃竹苗及高雄屏東各分店。此決策不僅源於對菇類產品特性的深入了解，也展現了對食材品質的高標準要求。

洋果農產行由彭晴昱女士創辦，她的父親在台中新社從事近40年的香菇種植，對於產品、產地以及氣候變化有著深厚的認識。2022年4月，在家族的鼓勵下，彭晴昱女士及其丈夫賴泓名先生創立了洋果農產行，致力於為全台各大小餐廳、食品加工廠及團膳單位提供新鮮優質的菇類產品。洋果農產行目前在北中南地區均設有倉儲及冷鏈物流車，每日依訂單需求從中部發車，將最新鮮的菇類產品配送至各門店。

築間餐飲集團總經理及採購處長也親自前往洋果農產行的契作農場，挑選萬生杏鮑菇、金城金針菇、北山科技鮮菇道鴻喜美白菇以及台中新社在地小農香菇等各式優質菇類。這些精選的菇類產品在全程冷鏈運輸下，確保從產地到餐桌的每一環節都維持最佳的新鮮度和品質。

築間餐飲集團表示，「我們對於每一位供應商都秉持著合作夥伴的理念，洋果農產行的專業與用心讓我們深受感動。選擇他們作為菇類產品的供應商，不僅是基於對產品品質的信任，更是對他們事業發展的支持與鼓勵。」

洋果農產行總經理賴泓名先生是一名卸甲歸田的職業軍官退休，他秉持以前對國家忠誠認真的態度用來服務客戶，今年也將成立洋果農產運銷合作社，替築間餐飲集團持續致力於選擇最優質的食材上把關及蒐羅更多優質農產品供應，為顧客提供更美味的餐飲體驗。

杏鮑菇生長過程。築間餐飲集團提供
杏鮑菇生長過程。築間餐飲集團提供

築間參訪萬生農場食農教育。築間餐飲集團提供
築間參訪萬生農場食農教育。築間餐飲集團提供

築間餐飲集團供應商表揚大會。築間餐飲集團提供
築間餐飲集團供應商表揚大會。築間餐飲集團提供

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