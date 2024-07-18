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學生體適能檢測2項變革 8月1日起正式實施

聯合報／ 即時報導
體育署將於8月1日推出改版後「教育部體育署體適能網站」，提供仰臥捲腹及漸速耐力折返跑等測驗實施方法影音檔供教學使用，今天由體育署學校體育組組長蔡忠益組長（左起）、主任秘書呂忠仁、計畫主持人國立台灣師範大學教授王鶴森介紹。圖／體育署提供
體育署將於8月1日推出改版後「教育部體育署體適能網站」，提供仰臥捲腹及漸速耐力折返跑等測驗實施方法影音檔供教學使用，今天由體育署學校體育組組長蔡忠益組長（左起）、主任秘書呂忠仁、計畫主持人國立台灣師範大學教授王鶴森介紹。圖／體育署提供

為增進學生體適能檢測之彈性與安全，教育部體育署於去年（112）11月20日公告修正「國民體適能檢測實施辦法」，針對學生體適能的心肺耐力、肌力及肌耐力2項，將「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」及新增「漸速耐力折返跑」呼應國際趨勢更新檢測方式，並將於今年（113）8月1日起正式實施。

這次學生體適能檢測方法重要變革之一，是肌力及肌耐力檢測的「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」，過往「仰臥起坐」的檢測中，較容易發生因學生姿勢不正確，引發下背痛的風險，而造成運動傷害，改為「仰臥捲腹」之後，將能更安全地評估學生的肌力及肌耐力。其次是心肺耐力檢測項目中，過去僅施測「跑走」，以學生完成800或1600公尺的時間為檢測方式，較容易受限於場地及天候因素，故新增「漸速耐力折返跑」作為該檢測項目選項之一，期透過更靈活、多樣化與安全性的檢測方式，同時參考國際趨勢，以因應不同教學現場的需求，維護學生體適能檢測的安全。

為使各縣市政府及各級學校師長更瞭解新檢測項目的實施方式，體育署在去年辦理20場說明會，今年亦將持續辦理9場次。針對說明會中師長們提出的疑慮，體育署表示，檢測器材部分，以運用現有器材（如軟墊、瑜珈墊、角錐等）為主、添購新器材為輔的原則實施檢測，減輕教學現場器材經費；檢測成績部分，亦提醒可透過持續練習及重複檢測，再擇優上傳檢測結果，以因應學生對於檢測項目不熟悉，可能影響測驗成績的疑慮。說明會中也讓師長們藉由現場實作練習，熟悉新檢測項目的實施流程，並在「教育部體育署體適能網站（網址：https://www.fitness.org.tw/）」提供影音檔下載使用。此外，也鼓勵各縣市政府辦理縣市說明會，協助推薦講師至各縣市講授，讓師長們可以更便利的在地熟悉相關操作。

而體育署於8月1日也將推出改版的「教育部體育署體適能網站」，將提供更便於操作的網頁介面。新版網頁增列「仰臥捲腹」及「漸速耐力折返跑」2項檢測方式的實施方法及檢測器材介紹，同時製作影音檔及體適能檢測常模數據，提供學生及有需要的民眾瞭解自身的體適能狀態，進而增進體適能知識，以落實學生多元學習及均衡發展的理念。

體育署表示，本次學生體適能檢測變革，主要在於精進檢測方式，並提供常模數據給學生瞭解自己的體適能狀態。透過體適能檢測項目的改革，培養學生多元且規律的運動習慣，增進身體健康，在未來的學習與生活中展現更全面的優勢。

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