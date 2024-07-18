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劉恆妤拚奧運首座獎牌 張嘉郡勉勵為雲林爭光

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
來自雲林、年僅21歲的10公尺空氣手槍奧運國手劉恆妤，今天隨隊前往法國巴黎，力拚個人生涯的首座奧運獎牌，國民黨立委張嘉郡特別致贈加菜金。圖／張嘉郡辦公室提供
來自雲林、年僅21歲的10公尺空氣手槍奧運國手劉恆妤，今天隨隊前往法國巴黎，力拚個人生涯的首座奧運獎牌，國民黨立委張嘉郡特別致贈加菜金。圖／張嘉郡辦公室提供

來自雲林、年僅21歲的10公尺空氣手槍奧運國手劉恆妤，今天隨隊前往法國巴黎，力拚個人生涯的首座奧運獎牌。國民黨立委張嘉郡特別致贈加菜金，希望勉勵劉恆妤能克服難關，在奧運賽場上拿出最佳成績，為台灣爭光，也為雲林爭光。

張嘉郡與劉恆妤都是雲林人，兩人的身高也相仿。張嘉郡說，她知道劉恆妤是自我要求很高的人，這點與她很像，預祝劉恆妤能在奧運殿堂上嶄露頭角。

張嘉郡指出，劉恆妤雖然起步晚，在友人推薦下，國三才開始接觸空氣手槍，進入斗六高中開始正規練習，在斗六棒球場附近的靶場練習，高中三年進步神速，之後征戰國內、外賽事，初生之犢不畏虎，曾勇奪亞錦賽銀牌、世界盃、亞運銅牌等佳績。

張嘉郡表示，這次巴黎奧運台灣射擊代表隊共有8人，年僅21歲的劉恆妤，是代表隊中年紀最小的選手，不僅是雲林子弟，也是雲林之光，劉恆妤人小志氣高，她非常看好劉恆妤能為台灣奪牌。

張嘉郡關心劉恆妤的備戰狀態，劉恆妤表示，她一切平常心，先在資格賽拿出好成績，目標晉級8強賽，再一步一步往決賽邁進，希望能拿下獎牌，為國爭光。張嘉郡與劉恆妤兩人相約，等8月初賽事結束後返台，再幫劉恆妤接風與慶功。

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