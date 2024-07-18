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劉佳昇因身障一度棄運動員夢想 地板滾球開一扇窗參賽世界盃

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2024巴黎奧運即將登場，隨後8月迎接巴黎帕奧，而台灣7月底舉行的2024帕拉地板滾球世界盃，是巴黎帕奧的前哨站。記者劉懿萱／攝影
2024巴黎奧運即將登場，隨後8月迎接巴黎帕奧，而台灣7月底舉行的2024帕拉地板滾球世界盃，是巴黎帕奧的前哨站。記者劉懿萱／攝影

2024巴黎奧運即將登場，隨後8月迎接巴黎帕奧，而在台灣舉行的2024帕拉地板滾球世界盃，是巴黎帕奧的前哨站。比賽預計有10國、161位身障選手及隊職員來台。這次參賽的新北市選手劉佳昇，因從小愛看棒球有運動員夢想，但因身為身障者一度放棄，直至接觸地板滾球，為夢想開啟一道曙光。

新北副秘書長龔雅雯說，帕拉地板滾球世界盃是台灣最高等級地板滾球國際賽事，也是8月巴黎帕奧前哨站，比賽將有10個國家、161位身障地板滾球菁英選手及隊職員來台，在新莊體育館同場競技，並邀請民眾7月26日至31日到新莊體育館共襄盛舉。

新北市選手劉佳昇，因從小愛看棒球有運動員夢想，但因身為身障者一度放棄，直至接觸地板滾球，為夢想開啟一道曙光。 記者劉懿萱／攝影
新北市選手劉佳昇，因從小愛看棒球有運動員夢想，但因身為身障者一度放棄，直至接觸地板滾球，為夢想開啟一道曙光。 記者劉懿萱／攝影

中華帕拉林匹克總會長穆閩珠說，帕拉地板滾球世界盃，全球每年僅辦4場，屬帕運等級的積分賽事，本次賽事有22位世界排名前10名的國際選手參賽，其中包含4個級別世界排名第1的選手，新北市選手劉佳昇及陳義傑也參與本次賽事，與其他各國菁英選手同場競賽。

體育局說，地板滾球是一項結合體力、智力、情緒、群體適應、娛樂及比賽競技的運動，對重度肢障的腦性麻痺者，具多重復健及促進生理、心理健康的功能。而新北市參賽選手劉佳昇，從小愛看棒球盼當運動員，一度因自身障礙放棄夢想，直到大三接觸地板滾球，開啟運動員夢想，透過努力不懈的訓練，劉在2024年全國身心障礙運動會奪下BC1男子組亞軍，在國內外大小賽事也屢獲佳績，本次賽事將與蔡憶婷、陳龍愛、林哲揚、陳怡臻、陳姿妏、簡宗賢、林鈺翔、邱思旻及陳義傑等國內好手一同較勁。

中華帕拉林匹克總會長穆閩珠活動致詞。 圖／新北市提供
中華帕拉林匹克總會長穆閩珠活動致詞。 圖／新北市提供

新北市政府副秘書長龔雅雯活動致詞。 圖／新北市提供
新北市政府副秘書長龔雅雯活動致詞。 圖／新北市提供

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