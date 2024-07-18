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足球／阿根廷唱「歧視非裔」歌曲遭炎上 體育部籲梅西道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷衛冕美洲杯足球賽冠軍。 美聯社
阿根廷衛冕美洲杯足球賽冠軍。 美聯社

阿根廷在美洲盃足球賽衛冕冠軍，但賽後全隊慶祝時，竟大唱「歧視非裔」歌曲，遭到外界砲轟，阿根廷體育部也要求，隊長梅西（Lionel Messi）應出面道歉。

阿根廷唱這首歌是針對世界盃仇敵法國，因為法國陣中有許多非裔球員，還攻擊姆巴佩（Kylian Mbappe）為同性戀者。阿根廷新星費南德斯（Enzo Fernández）把唱歌影片上傳至網路，遭大批網友撻伐。

法國足協主席迪亞洛（Philippe Diallo）嚴厲斥責阿根廷球員，「這些言論違背體育和人權價值觀。我們決定聯繫阿根廷和國際足總，對種族歧視和侮辱性言論提起法律訴訟。」

費南德斯事後刪除影片並道歉，所屬球隊英超切爾西也發聲明強調，不允許任何歧視，費南德斯可能受進一步懲處。

國際足總（FIFA）也強烈譴責球員、球迷和官員任何形式的歧視，阿根廷體育部趕緊發聲明，並呼籲梅西出面道歉。值得一提的是，梅西因傷退沒有出現在影片中，

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