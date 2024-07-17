影／巴黎奧運27日登場　我國射箭代表隊今晚率先啟程

巴黎奧運將在台灣時間27日凌晨揭開序幕，我國射箭代表隊將在巴黎時間25日就展開個人排名賽賽程，成為我國今年首支登場出賽的代表隊。我國奧運射箭代表團男子組成員湯智鈞、戴宇軒，以及女子組成員雷千瑩、邱意晴、李彩綺今晚搭機前往巴黎，他們也是我國首批出發的代表隊。出發前，成員在桃機出境大廳與親友道別，同時呼口號為彼此加油。

中華奧運射箭總教練劉炳宏表示，自從奧運選拔後就一直在為正式比賽做準備，選拔時男女隊都有一些狀況出現，藉由比賽去做調整，所以在奧運資格賽初步看到一些成果，但還是有一些不足的地方。這兩個禮拜作了很多嘗試，包括模擬賽、邀請中華企業一些優秀的選手一起到左營去集訓，效果非常好、調整的非常順利。

劉炳宏指出，到巴黎的這五、六天會努力適應、觀察場地，包括風吹的方向、大小跟輕重還有場地的顏色等等。至於奪牌的希望，他說對代表隊的成員都很有信心，相信大家都會全力以赴爭取不錯的成績，畢竟奧運是教練跟選手都很嚮往的殿堂，金牌在大家的心裡，會努力去實現。

男子組選手湯智鈞表示，「我們已經準備好要去巴黎，去奪得屬於我們的那一面獎牌」。非常感謝粉絲、夥伴的加油及協助，也感謝長榮航空公司及大家一路的支持，今年選拔名單出爐後就不曾鬆懈、一直在做準備，把每一天都當作是新的一天，開心地享受射箭，讓大家知道射箭是快樂的。

湯智鈞透露，搭機前往巴黎時，會思考模擬比賽的感覺去做準備，在腦中想射箭的動作、準備好每一支箭，抵達後會跟著教練團的安排做訓練。至於參加奧運的心情，他說一定會緊張，但就去享受那種緊張的感覺、跟緊張做好朋友，為了放鬆心情，他特別帶了睡覺的小被被及包包上的一些小娃娃，希望好事發生。