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申辦成功 2026國際少運會在花蓮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國際少年運動會近日在墨西哥萊昂舉行，花蓮縣有10名選手參加田徑、游泳及跆拳道3個項目。圖／花蓮縣政府提供
國際少年運動會近日在墨西哥萊昂舉行，花蓮縣有10名選手參加田徑、游泳及跆拳道3個項目。圖／花蓮縣政府提供

第56屆國際少年運動會近日在墨西哥開幕，花蓮縣有10名選手參賽；前天傳出好消息，花蓮縣政府成功爭取到2026年賽事主辦權，預計2026年8月上旬舉行，屆時將有世界各國約2000名選手齊聚。縣府表示，將以這幾年舉辦全中運、全民運動會累積的經驗，全力籌辦。

國際少年運動會（International Children's Games，ICG）是以城市為組團參賽單位的國際組織，也是國際奧委會承認的正式組織，選手參賽年齡在12至15歲，今年邁入第56屆，由墨西哥萊昂主辦，當地時間7月16日開幕。花蓮縣共10名選手參加游泳、田徑及跆拳道3個項目。

縣府表示，花蓮縣近幾年分別於2020年舉辦全民運、2022年舉辦全國中等學校運動會，多個運動場館全面翻修，符合國際標準。

為提高花蓮在國際上的能見度，也讓選手有更多國際賽事經驗，縣府去年向ICG遞交2026年申辦意向，前天委員會議全體通過，確定2026年在花蓮舉辦。這是台灣城市第3度爭取到ICG主辦權，過去台北、新北市都曾主辦。

縣府表示，已規畫在縣立體育場、國風國中、美崙國中及宜昌國中等8個比賽場館，將舉辦田徑、游泳、足球、網球、桌球、跆拳道、射箭及3對3籃球等項目，選手村預計設置在東華大學。

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