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天橋上跳健康操、雜貨店變健身房…城市跑庫文化運動會8月登場

中央社／ 台北17日電
2024城市跑庫文化運動會將於8月10日及11日登場，地點在台北大稻埕。聯合報記者邱德祥／攝影
2024城市跑庫文化運動會將於8月10日及11日登場，地點在台北大稻埕。聯合報記者邱德祥／攝影

響應巴黎奧運，台灣視覺藝術協會將在8月舉行城市跑庫文化運動會，多組當代藝術作品化為大稻埕歷史街區中的遊戲關卡，讓人在天橋上做國民健康操，或將南北雜貨店當成健身房。

計畫主持人、藝術家郭奕臣透過新聞稿表示，從東京奧運時開始構思城市跑庫文化運動會，期間歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情隔離而延期計畫執行，今年啟動正逢巴黎奧運，希望用藝術動能傳遞這座城市的文化精神。

台灣視覺藝術協會（視盟）表示，大稻埕是充滿歷史與文化的地區，如出生於大稻埕的作曲家江文也曾在1936年柏林奧運的藝術競技中，以「台灣舞曲」為台灣奪得首面奧運獎牌，早期如「台灣文化協會」成立、「台灣民報」發行等歷史，都是大稻埕見證無數文化復興運動的風起雲湧。

「城市跑庫文化運動會」結合視盟的「台灣當代藝術資料庫」網站，2天活動期間規劃北門與大橋頭主路線，串聯16個當地店家、古蹟、藝文聚落和公共空間及17組合作藝術家，將藝術家作品轉化為遊戲關卡與工作坊，包含12組活動關卡、2組限定表演和5組工作坊。

視盟理事長何孟娟說：「視盟經營台灣當代藝術資料庫已經10年了，累積不少的藝術檔案，廣泛被國內外學者應用。」期盼藉由城市跑庫文化運動會翻轉大眾對於藝術資料庫的認知。

何孟娟表示，對藝術家來說，如何將藝術作品概念轉化成闖關關卡形式，也是一種全新的嘗試，「讓資料活起來，當代藝術也可以很好玩」。

城市跑庫文化運動會特點在於，所有作品皆以藝術互動的遊戲關卡形式呈現。如台北市現存最久的平樂人行陸橋上，關卡靈感來自藝術家陳擎耀的作品「國際收音機體操」，闖關者需在天橋上跟隨關主帶領，完成1分鐘版本的國民健康操。

2024城市跑庫文化運動會將於8月10日及11日登場，地點在台北大稻埕。

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