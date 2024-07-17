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奧運羽球／李佳馨、葉宏蔚晉級利多？丹麥第一混雙主動退賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

巴黎奧運羽球狀況不斷，先是因國際羽球總會（BWF）的奧運積分計算錯誤，男雙多一組選手，今天取得混雙資格的丹麥組合克里斯蒂安森（Mathias Christiansen）／博爾（Alexandra Bøje）又宣布退賽，兩人正處我國代表李佳馨葉宏蔚所屬的C組，目前國際奧會（IOC）和BWF還沒公告處置方式，若原本4組選手改為3組，對葉李配是利多消息。

首度參加奧運的混雙組合李佳馨／葉宏蔚分到C組，將和列第4種子的日本渡邊勇大 / 東野有紗、香港鄧俊文 / 謝影雪及丹麥組合進行單循環賽，分組前2名晉級8強賽。羽球賽程27日就展開，中華羽球隊將在20日啟程，今天先傳出世界排名11的丹麥組合退賽消息。

歐洲《Badminton Europe》報導，選手在奧運前3個月要報告每日行蹤，克里斯蒂安森在通報上犯了3次錯誤，根據規則將面臨禁賽處分，讓克里斯蒂安森做出主動退出奧運決定。

克里斯蒂安森表示，自己的粗心讓原本羽球生涯亮點還沒開始就告終，「最沮喪的是，這代表博爾也無法前往奧運。我們一直進行高強度訓練，很期待到巴黎比賽。」他表示不想冒險參賽，讓奧運旅程出現不必要的雜音，可能影響到整個丹麥團隊，因此做出艱難的退賽決定。

克里斯蒂安森／博爾是丹麥混雙排名最高的組合，退出奧運對代表團無疑是損失，丹麥奧會秘書長韓森（Morten Mølholm Hansen）表示惋惜，儘管不認為克里斯蒂安森「作弊」，但規定很清楚，隨難過但仍要面對失去混雙「第一雙」結果。

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