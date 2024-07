Doping for your hair?強健髮根首選!德國熱銷No.1洗髮露，咖啡因健髮配方有效扭轉頭頂危機

三千煩惱絲越來越少,煩惱越來越多,該怎麼辦?德國蟬聯10年熱銷No.1*的Alpecin咖啡因洗髮露,在台灣蝦皮、momo也賣得嚇嚇叫!品牌標語

「Doping for your hair」意思是透過創新咖啡因成分,有效改善脆弱頭髮狀態、強健髮根,獲得無數愛用者高分好評。

德國熱銷No.1 Alpecin強健髮根洗髮露在蝦皮、momo銷售長紅。 圖/Shutterstock,攝影/李清宇

Alpecin咖啡因洗髮露強健髮根的創新獨家配方,含有高濃度活性成分咖啡因,在改善頭髮危機上扮演關鍵角色,由於咖啡因成分可在頭髮毛囊中被檢測出來,Alpecin也特別在產品背標上向職業運動員提出預防性警告,說明本產品含有咖啡因,會在藥物檢測中被驗出,但其咖啡因劑量只會在頭髮毛囊中被檢測到,運動員並不會被認定為使用禁藥,以透明、公開的成分標示,加強用戶使用上的安心感。

過去因為有少數運動員在賽前濫用咖啡因提升運動表現及增加耐力,咖啡因曾被世界運動禁藥管制組織(WADA)列入運動員禁用物質,但這項規定已於2004年被移除,僅持續監控濫用的可能性,但目前仍有部份的體育機構,如:美國國家大學體育協會(NCAA),將咖啡因歸類於禁用物質。

但事實上,Alpecin 中的咖啡因成分在頭髮及髮根的健康上扮演著重要角色,經過各種科學實驗認證,能夠有效強健脆弱的髮根,提早預防可預見的頭髮危機。而品牌標語”Doping for your hair”就是在說明因為咖啡因成分的有效性,可以改善頭髮問題,不斷的為頭髮注入健髮能量。

Alpecin高濃度活性成分咖啡因,在改善頭髮危機上扮演關鍵角色。 攝影/李清宇

Alpecin獨家咖啡因配方於2004 年由Alpecin實驗室的 Klenk 博士研發,並推出全球第一款男性專用的咖啡因系列產品,直到現在,咖啡因已成為歷史悠久、廣為人知的健髮活性成分。Alpecin獨家配方包含咖啡因、鋅、菸鹼酸和維生素A、E等,珍貴的複合配方相互作用,來對抗對髮根有害的各種影響,同時強健髮根的效果也受到科學界的肯定。在慕尼黑世界化妝品科技研討會(IFSCC)上,皮膚科醫生及毛髮專家拉奇塔博士(Dr. Rachita Dhurat) **發表演說,肯定咖啡因改善頭髮危機的效果,也強調咖啡因成分不會有副作用。德國耶拿大學(University of Jena)、歐洲最大的教學醫院德國夏里特醫院( Charité )也證實咖啡因滲透到髮根中,活性成分作用效果可持續達24小時,具有強健髮根的作用。

Alpecin首創全球第一款男性專用的咖啡因系列產品,獨家咖啡因配方擁有科學實證。 攝影/李清宇

除了致力開發適合消費者的產品,Alpecin也挹注資源支持早期預防頭髮危機的研究,期許能幫助全球大眾預防頭髮問題,不用再為三千煩惱絲而煩惱!每天洗頭時,只要讓Alpecin咖啡因洗髮露在頭皮上停留2分鐘,咖啡因成分深入髮根後,便能持續24小時提供髮根能量,持續3個月後,可以感覺到頭髮變得更健康、強韌!

在洗完髮後,再搭配Alpecin咖啡因髮根強健精華液 ,經過實驗證實,其咖啡因複合物能讓髮根活化增加27%***,乾髮後直接將精華液塗抹在頭皮上,按摩吸收至頭皮將精華液完整吸收,無須再沖洗,清爽不黏膩,長期搭配使用,無須擔心頭髮問題。

有消費者實測後認為:「這幾週使用下來真心感覺頭髮更強韌了,並且頭皮也更健康,每天洗髮時看到手上的頭髮,覺得Alpecin又為我守住了每根頭髮,真的很開心!」、「本身髮質偏細,使用一年,頭髮問題及頭皮健康狀況改善很多」、「Alpecin洗髮露我已經使用3年了,白天出門前用 Alpecin 精華液加強補充咖啡因能量,每天頭頂都充滿活力,健康的頭皮,強韌的頭髮,強健的髮根,讓心情也跟著愉悅自信起來! 」

*Alpecin為德國AC尼爾森市調連續十年(2013-2022)在德國藥局強健髮根品類中市佔第一的男性健髮品牌

**Dr. Rachita Dhurat 教授印度皮膚科醫生及毛髮專家 , LTMG 醫院皮膚科和孟買 Sion 醫學院的教授,以治療頭髮及頭皮疾病方面的專業聞名,也在相關醫學期刊上發表大量的文章。

***T.W. Fischer, E. Herczeg-Lisztes, W. Funk, D. Zillikens, T. Bıro and R. Paus (2014). Differential effects of caffeine on hair shaft elongation, matrix and outer root sheath keratinocyte proliferation, and transforming growth factor-b2/insulin-like growth factor-1-mediated regulation of the hair cycle in male and female human hair follicles in vitro. British Journal of Dermatology, 177, 1031-1043