Doping for your hair?強健髮根首選!德國熱銷No.1洗髮露，咖啡因健髮配方有效扭轉頭頂危機

三千煩惱絲越來越少，煩惱越來越多，該怎麼辦？德國蟬聯10年熱銷No.1*的Alpecin咖啡因洗髮露，在台灣蝦皮、momo也賣得嚇嚇叫！品牌標語

「Doping for your hair」意思是透過創新咖啡因成分，有效改善脆弱頭髮狀態、強健髮根，獲得無數愛用者高分好評。

德國熱銷No.1 Alpecin強健髮根洗髮露在蝦皮、momo銷售長紅。 圖／Shutterstock，攝影／李清宇

Alpecin咖啡因洗髮露強健髮根的創新獨家配方，含有高濃度活性成分咖啡因，在改善頭髮危機上扮演關鍵角色，由於咖啡因成分可在頭髮毛囊中被檢測出來，Alpecin也特別在產品背標上向職業運動員提出預防性警告，說明本產品含有咖啡因，會在藥物檢測中被驗出，但其咖啡因劑量只會在頭髮毛囊中被檢測到，運動員並不會被認定為使用禁藥，以透明、公開的成分標示，加強用戶使用上的安心感。

過去因為有少數運動員在賽前濫用咖啡因提升運動表現及增加耐力，咖啡因曾被世界運動禁藥管制組織(WADA)列入運動員禁用物質，但這項規定已於2004年被移除，僅持續監控濫用的可能性，但目前仍有部份的體育機構，如：美國國家大學體育協會(NCAA)，將咖啡因歸類於禁用物質。

但事實上，Alpecin 中的咖啡因成分在頭髮及髮根的健康上扮演著重要角色，經過各種科學實驗認證，能夠有效強健脆弱的髮根，提早預防可預見的頭髮危機。而品牌標語”Doping for your hair”就是在說明因為咖啡因成分的有效性，可以改善頭髮問題，不斷的為頭髮注入健髮能量。

Alpecin高濃度活性成分咖啡因，在改善頭髮危機上扮演關鍵角色。 攝影／李清宇

Alpecin獨家咖啡因配方於2004 年由Alpecin實驗室的 Klenk 博士研發，並推出全球第一款男性專用的咖啡因系列產品，直到現在，咖啡因已成為歷史悠久、廣為人知的健髮活性成分。Alpecin獨家配方包含咖啡因、鋅、菸鹼酸和維生素A、E等，珍貴的複合配方相互作用，來對抗對髮根有害的各種影響，同時強健髮根的效果也受到科學界的肯定。在慕尼黑世界化妝品科技研討會(IFSCC)上，皮膚科醫生及毛髮專家拉奇塔博士(Dr. Rachita Dhurat) **發表演說，肯定咖啡因改善頭髮危機的效果，也強調咖啡因成分不會有副作用。德國耶拿大學(University of Jena)、歐洲最大的教學醫院德國夏里特醫院( Charité )也證實咖啡因滲透到髮根中，活性成分作用效果可持續達24小時，具有強健髮根的作用。

Alpecin首創全球第一款男性專用的咖啡因系列產品，獨家咖啡因配方擁有科學實證。 攝影／李清宇

除了致力開發適合消費者的產品，Alpecin也挹注資源支持早期預防頭髮危機的研究，期許能幫助全球大眾預防頭髮問題，不用再為三千煩惱絲而煩惱！每天洗頭時，只要讓Alpecin咖啡因洗髮露在頭皮上停留2分鐘，咖啡因成分深入髮根後，便能持續24小時提供髮根能量，持續3個月後，可以感覺到頭髮變得更健康、強韌！

在洗完髮後，再搭配Alpecin咖啡因髮根強健精華液 ，經過實驗證實，其咖啡因複合物能讓髮根活化增加27%***，乾髮後直接將精華液塗抹在頭皮上，按摩吸收至頭皮將精華液完整吸收，無須再沖洗，清爽不黏膩，長期搭配使用，無須擔心頭髮問題。

有消費者實測後認為：「這幾週使用下來真心感覺頭髮更強韌了，並且頭皮也更健康，每天洗髮時看到手上的頭髮，覺得Alpecin又為我守住了每根頭髮，真的很開心！」、「本身髮質偏細，使用一年，頭髮問題及頭皮健康狀況改善很多」、「Alpecin洗髮露我已經使用3年了，白天出門前用 Alpecin 精華液加強補充咖啡因能量，每天頭頂都充滿活力，健康的頭皮，強韌的頭髮，強健的髮根，讓心情也跟著愉悅自信起來！ 」

Alpecin官方商城:

【強健髮根專區】https://reurl.cc/jWL1bM

蝦皮官方商城:

【強健髮根-咖啡因洗髮露】https://reurl.cc/4rZpQV

【養髮好物-咖啡因髮根強健精華液】https://reurl.cc/lQGeDv

MOMO官方商城:

【強健髮根-咖啡因洗髮露】https://reurl.cc/DjG3Km

【養髮好物-咖啡因髮根強健精華液】https://reurl.cc/MOqN6W

*Alpecin為德國AC尼爾森市調連續十年(2013-2022)在德國藥局強健髮根品類中市佔第一的男性健髮品牌

**Dr. Rachita Dhurat 教授印度皮膚科醫生及毛髮專家 ， LTMG 醫院皮膚科和孟買 Sion 醫學院的教授，以治療頭髮及頭皮疾病方面的專業聞名，也在相關醫學期刊上發表大量的文章。

***T.W. Fischer, E. Herczeg-Lisztes, W. Funk, D. Zillikens, T. Bıro and R. Paus (2014). Differential effects of caffeine on hair shaft elongation, matrix and outer root sheath keratinocyte proliferation, and transforming growth factor-b2/insulin-like growth factor-1-mediated regulation of the hair cycle in male and female human hair follicles in vitro. British Journal of Dermatology, 177, 1031-1043