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足球／西班牙剛奪冠但足協再爆醜聞 主席越權遭停職兩年

中央社／ 馬德里16日綜合外電報導
西班牙足球協會（RFEF）再次爆出醜聞，主席羅查（中）因越權遭停職兩年。 歐新社
西班牙足球協會（RFEF）再次爆出醜聞，主席羅查（中）因越權遭停職兩年。 歐新社

媒體今天報導，西班牙國家足球隊14日才在2024歐洲國家盃（Euro2024）決賽奪冠，西班牙足球協會（RFEF）再次爆出醜聞，主席羅查（Pedro Rocha）因越權遭停職兩年。

西班牙廣播電台「零微波」（Onda Cero）與媒體Iusport報導，由於羅查做出超出權力範圍的決策，像是自行解僱足協秘書長坎普（Andreu Camps），西班牙體育行政法庭（TAD）對羅查實施停職處分。

法新社報導，西班牙體育行政法庭祭出的處分，現在可能導致羅查無法參加9月的下一任足協主席選舉。

根據「零微波」記者在社群平台X上發布的裁決副本，法庭禁止羅查在停職2年期間，「在任何體育協會中擔任要職」。

羅查今年4月被任命為西班牙足協主席，接任名譽掃地的前主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）的職位。去年西班牙國家隊在女足世界盃奪冠後，盧比亞雷斯因在頒獎典禮上強吻女球員艾爾莫索（Jenni Hermoso）而被迫辭職。

羅查和盧比亞雷斯在後者擔任主席期間，皆因涉及協會貪污案而接受調查。

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