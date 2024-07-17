足球／涉嫌集體性侵30歲女子 日本國腳佐野海舟當場被逮捕

23歲日本足球國手佐野海舟本月初轉會至德國甲級聯賽美因茲05隊，據日本媒體報導，他涉嫌集體性侵，遭警方逮捕。

據日媒報導，事情發生在14日凌晨4點左右。警方調查指出，佐野海舟與2名20多歲友人在東京都文京區湯島飲酒後，涉嫌對一名30多歲女性集體性侵。

警方透露，事發後該名女子立即打110報警，警方快速趕到現場，並在飯店外將佐野海舟等人抓住。警方尚未公布佐野海舟等3人是否認罪，正調查事件過程。

佐野海舟7月4日才確定從日本職業足球聯盟（J聯盟）鹿島鹿角隊，轉至德甲聯賽美因茲05，成為隊史上第3位日本球員，前2人是岡崎慎司和武藤嘉紀。

鹿島鹿角隊也發表聲明，「今天有媒體報導佐野海舟14日被捕，我們已在7月4日宣布他轉會到美因茲05，轉會手續已完成。不過這事件涉及前所屬選手，俱樂部對此感到非常憂慮，由於事件情況特殊，俱樂部無法了解詳情，我們將繼續關注事件發展。」