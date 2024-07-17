美利達攜手供應鏈廠啟動體系升級 強強聯手將推升台灣自行車產業實力

由經濟部產業發展署主辦、財團法人中衛發展中心執行「中堅企業利基領域協同生產輔導」，多年來協助許多中堅企業強化經營體質改善技術，並提升產業的國際競爭力，以中大型企業為首帶動體系衛星廠共同成長的運作模式成果卓越。今（16）日自行車大廠美利達以國際品牌大廠的領先地位，在中衛中心的協助下啟動「美利達體系利基領域協同輔導計畫」，將帶動天心工業、維樂、鋐光、龍承、立盟等協力廠攜手升級轉型、優化生產體質。

「美利達體系利基領域協同生產輔導計畫」啟動會議於台中裕元花園酒店舉行，現場產官及體系成員菁英共同參與，除中心廠美利達總經理曾上原與副總經理賴入定一同出席，維樂工業董事長余彩雲、天心工業協理鄭元基、立盟金屬董事長卓子見、鋐光實業業務協理廖鼎州、龍承精密協理李瑞賢、等協力廠要角都蒞臨參與。

美利達總經理曾上原，特別強調此次美利達體系將以協同製造為主軸，攜手自行車5大重要系統零部件廠商，以「提升效率」、「強化精實流」兩大主題建構強健的生產體質。副總經理賴入定也表示此計畫將朝著協同生產的品質、交期及綠色關鍵指標戮力達成。

「中衛發展中心的使命就是將買賣的對立關係轉化為共利的夥伴關係，接下來我們也會中衛專業精實管理輔導技術為基石，同步連結國際技術策略合作夥伴，讓美利達體系提升經營體質韌性能力。」中衛發展中心董事長謝明達表示，中衛發展中心過往已創建自行車A-team、工具機M-team、運動器材S-team等農工商體系超過200餘個成功案例，在在說明攜手合作、共存共榮才能長長久久，尤其是卓越中堅企業以大帶小的模式更是符合全球產業市場需求，因此他深信美利達體系此次精進深耕體系共同創建前進之路，將會帶領自行車產業，創造更強健韌性的經營體質。

啟動會議上特別邀請中華經濟研究院輔佐研究員廖明輝，以「永續的跨域融合與企業轉型」為題帶來專業講座，廖博士認為「人人都有改善的能力、事事都有改進的餘地」，體系利基領域協同生產的概念，就是在合作中彼此刺激、互相學習，共同創造前進之路。

美利達是自行車業翹楚，而天心工業、維樂、鋐光、龍承、立盟等5大協力廠在各自的領域也都是一方之霸，再加上產發署所帶進來的政府資源，以及中衛體系的運作輔導，強強聯手之下勢必能讓台灣的自行車產業更上一層樓，並成為其他產業學習的典範。

圖說2 美利達體系利基領域協同輔導計畫以大帶小的模式，帶領體系成員共同創建前進之路。

圖說3 中衛發展中心董事長表示：中衛中心的使命就是將買賣的對立關係轉化為共利的夥伴關係，中衛發展中心將以精實管理為基石，連結國際技術策略合作夥伴，讓美利達體系提升經營體質韌性能力。