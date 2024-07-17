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足球／執教8年奪冠都差一步 英格蘭教頭索斯蓋特主動下台

台灣醒報／ 台北報導
帶領英格蘭國家隊長達8年、歐國盃二連亞的主帥索斯蓋特確定辭職。 美聯社
帶領英格蘭國家隊長達8年、歐國盃二連亞的主帥索斯蓋特確定辭職。 美聯社

英格蘭敗走歐國盃決賽後的第2天，執掌兵符8年之久的主帥索斯蓋特，發長文致英格蘭、並主動請辭。本屆英格蘭以最高身價出戰，在索斯蓋特領軍下，仍跌跌撞撞闖決賽，但繼上屆歐國盃、又無緣奪冠，索斯蓋特提到，作為英國人，能帶領英格蘭國家隊是一生的榮譽，是時候讓國家隊翻開新頁。外媒也迅速列出數名繼任候選人，球壇都十分關注新英帥。

亞軍即請辭

根據《半島電視台》報導，素有小世界盃之稱的歐國盃，在西班牙隊奪冠下落幕，頂著最高身價出擊的英格蘭，再度無緣大賽冠軍。整屆賽事進攻不順暢、球賽內容不佳的英格蘭，受到高度的輿論關注，在落敗的第2天，執掌英格蘭兵符8年的主帥索斯蓋特，就發長文、主動表達請辭。

索斯蓋特在文內提到，作為英國人，能帶領英格蘭國家隊是一生的榮譽，他自認有幸能帶一群實力出色的選手，參與多達102場國際賽事，但也是時候讓國家隊翻開新頁，迎來下一位領軍者。

索斯蓋特接手前，英格蘭在大賽成績長年不佳，而他最開始作為英格蘭青年隊主帥，在2016年正式接手成年隊，隨著更多青年才俊的加入，英格蘭在這8年期間，逐漸成為世界盃、歐國盃的爭冠勁旅，索斯蓋特任內，英格蘭打進過世足四強、2度歐國盃決賽（二連亞）。

新帥有5大人選

16日深夜，英格蘭多名國腳紛紛發文感謝索斯蓋特的付出，以超新星貝林厄姆為首，都認為他是成功的教練，英格蘭一直有機會拿到冠軍。

發布請辭後，足壇都關心著新英帥，根據《歐洲新聞網》報導，當前有5位新帥的名字浮上檯面，3位都曾執教過英超強權切爾西的教練：波切蒂諾、圖赫爾、波特（3人當前都待業中），以及英超新貴紐卡索的現任主帥埃迪豪，還有英格蘭U21主帥卡爾斯利。目前以同為英國人的波特和埃迪豪最被看好。

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