田徑／聽障世青賽我1金2銀2銅作收 世錦賽接續登場

由台北市所主辦的首屆世界聽障青年田徑錦標賽，大會賽程在16日宣告落幕，我國聽障青年代表隊表現不俗，在本屆賽會收穫1金2銀2銅，展現聽障青年運動人才接班梯隊的實力與氣勢。

目前正積極培育選手及籌辦2025年東京夏季聽障奧運會的日本代表隊，在16日最後一項的男子4x400公尺接力賽，以3分31秒34的成績拿下金牌，本屆賽事共斬獲4金1銀4銅，是賽會最大贏家，也展現積極備戰來年東京夏季聽障奧運會的地主實力。

我國代表隊在大會賽程最終日，則是靠著年輕的地主小將陳昀暄在女子800公尺決賽以2分30秒76的成績再拿下一面銅牌，個人總計在本屆賽會為我國收穫1銀1銅，可惜的是國際賽首金仍未入入袋，還要繼續努力。

大會將在17日休兵一天，晚間6時舉行世界聽障田徑錦標賽開幕式，參加世錦賽的各國隊伍也在近日陸續抵達及訓練。世界聽障田徑錦標賽有來自40國、近300位國際選手參加，歡迎廣大市民朋友進場觀賽、為聽障選手加油。大會各項競賽資訊及Youtube直播連結請參閱大會官網：https://2024wdac.deafsports.org.tw/。