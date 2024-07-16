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足球／法國巨星姆巴佩加盟皇馬 披9號球衣稱夢想成真

中央社／ 馬德里16日綜合外電報導
姆巴佩加盟皇馬。 歐新社
姆巴佩加盟皇馬。 歐新社

法國籍足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在馬德里正式以西班牙足球俱樂部皇家馬德里（Real Madrid）球員的身分亮相，他告訴8萬名粉絲：「我的夢想成真了！」

法新社報導，今天上午完成體檢的姆巴佩和皇馬簽署了5年合約，皇馬球團主席培瑞斯（FlorentinoPerez）授予他9號球衣。

25歲前鋒姆巴佩之前效力於法國足球俱樂部「巴黎聖傑曼隊」（Paris Saint-Germain），他說：「多年來我一直夢想為皇馬踢球，今天我的夢想成真了！」

姆巴佩還說：「我是一個快樂的男孩，我將為這個俱樂部奉獻我的生命。」

姆巴佩是法國國家足球隊隊長，不過法國隊近日才在2024年歐洲國家盃（Euro 2024）失利，在4強賽以1比2輸給西班牙，無緣晉級決賽。

姆巴佩在皇馬的新隊友昨天已開始訓練，儘管如此，他在馬德里展開西甲新賽季前，還會再多休息幾天。

至於姆巴佩首秀，可能得等到8月皇馬對戰剛從西乙升上西甲的瓦拉杜立德（Real Valladolid）才會登場。

皇馬簽下姆巴佩，每季至少要支付他1500萬歐元（約新台幣5億3200萬元）薪資，此外還有逾1億歐元的簽約獎金。皇馬希望透過贊助合約、門票和週邊商品銷售來抵銷成本。

姆巴佩則盼藉由轉會，最終贏得歐洲冠軍聯賽（European Champions League）及年度金球獎（Ballond'Or），這是他人生兩大目標。

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