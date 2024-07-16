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歐國盃／連兩屆屈居亞軍 英格蘭總教練請辭

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導
邵斯蓋特請辭。 美聯社
邵斯蓋特請辭。 美聯社

英格蘭兩天前於2024歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）決賽輸給西班牙，再度與總冠軍失之交臂，總教練邵斯蓋特今天宣布請辭。

法新社報導，邵斯蓋特（Gareth Southgate）在聲明中指出：「改變的時候到了，是時候開啟新篇章。週日（14日）在柏林對上西班牙的決賽，是我身為英格蘭總教練的最後一場比賽。」

邵斯蓋特是在2016年英格蘭陷入低谷時接掌總教練，先前英格蘭在當年歐國盃遭到冰島淘汰，隨後時任總教練艾拉德希（Sam Allardyce）因為醜聞被迫請辭。

在過去4場國際大賽（含本屆歐國盃），邵斯蓋特帶領英格蘭3度闖進4強，2度進入決賽，包括2020歐國盃總冠軍賽。

根據法新社，在邵斯蓋特執兵符前，英格蘭史上只有3次晉級國際大賽4強，唯一一次闖進總冠軍是1966年世界盃，並於當年奪冠。

儘管英格蘭扭轉了先前窘境，但14日歐國盃決賽仍以1比2輸給西班牙，邵斯蓋特無法率隊拿下睽違58年的首座國際大賽冠軍。

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