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霹靂舞／把握奧運熱潮 北市體總打造未來新星放眼亞運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
許馥雅（前排中）剛在香港舉行的亞洲高中Hip Hop錦標賽拿下2金。圖／凌維志提供
許馥雅（前排中）剛在香港舉行的亞洲高中Hip Hop錦標賽拿下2金。圖／凌維志提供

霹靂舞即將在今年巴黎奧運上首度亮相，台灣也沒有缺席，孫振獲得首個霹靂舞奧運台灣國手資格，在台灣基層也點燃霹靂舞熱潮，在台北市體育總會會長葉林傳和台北市體育總會街舞協會理事長凌維志合作下，目前光在台北市已經有10間小學街舞社、近300名國小舞者，更已經培育出來專門越級打怪年僅18歲小將許馥雅，未來在2026年名古屋亞運也將是一位令人期待的霹靂舞新星。

年僅18歲小將許馥雅日前於香港舉行的2024年亞洲高中Hip Hop錦標賽中包辦2金1銅，周日剛結束的霹靂舞國手選拔賽又獲得青女組金牌、成人女子組銀牌，讓擁有舞界「小戴資穎」封號的許馥雅成為2026年名古屋亞運的培訓選手。

勇於越級打怪挑戰成人組的許馥雅，其實從小就特別愛會翻滾的女子體操，但在找不到人可以學習下，8歲時從電視上看到Hip Hop舞姿時就開始愛上熱舞，後來因為breaking動作跟體操類似，開始學起翻滾和地板動作，將體操的熱愛化為地板上讓人炫目的動作，她說：「我特別喜歡像體操那種翻滾的動作，也希望可以跟偶像2019、2022年世錦賽女子個人冠軍日本選手湯淺亞實一樣，跳出具有個人獨創風格的舞蹈。」

但其實許馥雅國中時期還有一項專長扯鈴，她還曾經獲得全國扯鈴大賽的冠軍，一直到國三時期，因為霹靂舞成為2022年杭州亞運和2024年巴黎奧運正式項目的刺激下，許馥雅才開始專注於霹靂舞的訓練，但因為在青女組早就打遍天下無敵手，2022年就開始在台灣以16歲年齡越級打怪參加台灣霹靂舞國手選拔賽的成人女子組的比賽，首戰就拿下青女組冠軍、成人女子組季軍。

做為台灣女子霹靂舞的先行者，許馥雅也不斷在書寫台灣女子霹靂舞的新紀錄，2022年獲得法國諾曼地世界中學生運動會霹靂舞女子個人賽銅牌，今年還順利進入台灣師範大學體育與運動科學系，成為全台第一位以霹靂舞甄審方式入學的體保生，許馥雅教練同時也是中華舞總委員凌維志說：「因為許馥雅很多都是第一次，很多東西都在學習和接觸中才開始學習，像這次的甄審，我們也是從去年開始經過好多關卡才達成。」

從8歲開始學舞至今已經有10年時間，身上免不了大大小小的傷勢，除了一周五天訓練外，每周還得找時間去做重訓，但許馥雅說她完全沒有過放棄的念頭，她說：「從一開始家裡父母親也曾懷疑跳霹靂舞有什麼用處，到經過我們溝通討論後，家人現在反而更支持我的訓練，雖然訓練才要到半夜才回到家，但我一顆熱愛breaking的心，我不會想放棄，因為我覺得『放棄比堅持還難』。如果現在放棄，一切是不是都結束了？根本沒有什麼好理由值得我放棄。想一想之後，我又能繼續跳下去了。」

雖然目前還不確定2028年洛杉磯奧運會不會舉辦霹靂舞，但凌維志說：「不管有沒有奧運，我們還是要趁這幾年時間，藉由與台北市體育總會的共合作下，將街舞普及到各個學校中，共同為未來台灣霹靂舞奠下更堅實的基礎。」

許馥雅也是目前2026年亞運的培訓國手。圖／凌維志提供
許馥雅也是目前2026年亞運的培訓國手。圖／凌維志提供

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