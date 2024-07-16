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足球／阿根廷連續登頂！37歲梅西生涯45冠 獨居史上第一

聯合新聞網／ 綜合外電報導
梅西生涯世界級大賽奪冠如倒吃甘蔗，寫下不朽成就。 路透社
梅西生涯世界級大賽奪冠如倒吃甘蔗，寫下不朽成就。 路透社

阿根廷在今年美州盃力壓哥倫比亞，達成衛冕大業，也是第16次在美州盃封王；此外，自2021年以來，阿根廷已經連續贏得美州盃、世界盃、南美歐洲超級盃等大賽，可謂風光無限；至於超級巨星梅西（Lionel Messi）更是取得生涯第45冠，持續刷新自己保持的歷史紀錄。

個人榮譽方面，梅西共8次奪得金球獎（包括國際足總金球獎）及8次奪得國際足總世界足球先生，是歷史上獲獎次數最多的足球員；且6奪歐洲金靴獎亦是史上第一人，也是唯一一個連續3年獲獎；此外，梅西也是首位兩次獲得世界盃金球獎的足球員。

梅西生涯45冠統計：

阿根廷國家隊

2022年世界盃冠軍

2021年、2024年美洲盃冠軍

2022年南美歐洲超級盃冠軍

2008年奧運冠軍

2005年U20世青賽冠軍

西甲巴塞隆納：

4座歐冠冠軍：2005-2006、2008-2009、2010-2011和2014-2015賽季的巴塞隆納

3座歐洲超級盃冠軍：2009、2011和2015年的巴塞隆納

3座世俱盃冠軍：2009、2011和2015年的巴塞隆納

10座西甲冠軍：2004-2005、2005-2006、2008-2009、2009-2010、2010-2011、2012-2013、2014-2015、2015-2016、2017-2018、2018-2019

7座西班牙國王盃：2008-2009、2011-2012、2014-2015、2015-2016、2016-2017、2017-2018和2020-2021賽季的巴塞隆納

8座西班牙超級盃：2005-2006、2006-2007、2009-2010、2010-2011、2011-2012、2013-2014、2016-2017和2018-2019賽季的巴塞隆納

法甲巴黎聖日耳曼：

2座法甲冠軍：2021-2022和2022-2023賽季的巴黎聖日耳曼

1座法國超級盃：2022年的巴黎聖日耳曼

MLS邁阿密國際：

1座北美聯賽盃冠軍：2023年邁阿密國際

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